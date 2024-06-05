"الصقور" يودع دوري المحترفين بالخسارة أمام العين

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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ودع فريق الإمارات "الصقور" دوري أدنوك للمحترفين بالخسارة 2-3 أمام ضيفه العين مساء اليوم في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة 19، والذي تميز بالحماس والإثارة وشهد العديد من الفرص المهدرة رغم غياب الدافع لدى الفريقين وذلك لتاكيد هبوط صاحب الأرض لدوري الهواة بنهاية الجولة 26 السابقة، ومحافظة العين على ترتيبه الثالث، وقبل صافرة البداية استقبل فريق الإمارات ضيفه بالورود تقديرا لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مؤخرا.

وخلال اللقاء، نجح الصقور في نيل الأفضلية والتقدم على ضيفه الذي أعتمد على مجموعة من العناصر الشابة، بهدفين أحرزهما مروان فهد "ق 15"، باكو الكاسير "ق 29"، لكن العين نجح في قلب الطاولة وادرك التعادل في الشوط الأول بهدفين سريعين أحرزهما خالد البلوشي "ق 42"، عمر اتزيلي "ق 43"، وأضاف في الشوط الثاني البديل ماتياس بلاسيوس هدف التقدم الثالث " ق 52"، بالنتيجة رفع العين رصيده إلى 45 وتبقت له مباراة مؤجلة امام البطائح، فيما ودع فريق الإمارات البطولة برصيده 17 نقطة بالمركز قبل الأخير.

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