غداً.. منتخبنا الوطني يواجه نظيره النيبالي في التصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: وام

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يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم، غدا الخميس، مع نظيره النيبالي ضمن منافسات الجولة الخامسة، لحساب المجموعة الثامنة، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، الملعب الاعتباري لمنتخب نيبال، علما بأن منتخبنا الوطني كان قد فاز في مباراة الذهاب 4-0 بدبي.

ويستضيف منتخب الإمارات في الجولة المقبلة نظيره البحريني على استاد زعبيل بدبي يوم 11 يونيو الجاري.

وحسم منتخب الإمارات تأهله إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية 2027، وإلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، من 4 مباريات، مقابل 9 نقاط للبحرين، و3 نقاط لليمن، ولا نقاط لنيبال.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة، 18 منتخبا يمثلون أول وثاني المجموعات التسع المشاركين في المرحلة الثانية، سيتم توزيعهم على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

واختار البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات الوطني 25 لاعبا لخوض هذه المباراة، التي تقام قبل 5 أيام من مواجهة منتخب البحرين في الجولة الأخيرة لهذه المرحلة من التصفيات.

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