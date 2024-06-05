الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: العين أكمل قصته مع دوري الأبطال في موسم النجوم العالميين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن العين فاز بلقب دوري الأبطال في النسخة الأخيرة في ظل مشاركة أكبر عدد من نجوم كرة القدم العالميين، مشيرا إلى أنها كانت نسخة استثنائية بامتياز، خاصة أن العين احتاج 21 عاما ليعيد أمجاده التي سطرها بالفوز باللقب في عام 2003، حينما تغلب على فريق تيرو ساسانا التايلاندي في 11 أكتوبر 2003 في بانكوك.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في تقرير موسع عن أهم اللحظات في موسم دوري الأبطال الأخير، أن نادي العين الذي توج باللقب مرتين حصل على المركز الثاني مرتين أيضا في عامي 2005 و2016، لكن كان من المناسب أن يخرج العين منتصرا في المباراة النهائية الأخيرة للبطولة بشكلها الحالي، ويكمل الدائرة بصفته الفائز الأول والأخير في هذه الدورة عقب تغلبه بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين على يوكوهاما.

وأضاف أن سفيان رحيمي هداف البطولة وأفضل لاعب فيها أدار النسخة الأخيرة لصالح العين خصوصا في الأدوار الحاسمة، ففي الدور ربع النهائي، سجل ثلاثة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب ليقضي على آمال النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، بينما سجل رحيمي في الدور نصف النهائي، مرة أخرى ثلاثية مذهلة ليوقف طموحات الهلال، ومع الوصول إلى أهم مرحلة على الإطلاق في النهائي.

وأوضح التقرير أنه بعد الخسارة 1-2 في يوكوهاما في مباراة الذهاب، تقدم المغربي في مباراة الإياب بالعين عندما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه ليعادل النتيجة في مجموع المباراتين، قبل أن يضع العين أهدافه الثاني والثالث ثم يستكمل الفوز الكبير بالرابع والخامس.

ومع نهاية النسخة الأخيرة من البطولة، اختار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة من اللحظات المثيرة في البطولة، وطرحها للمشجعين للمشاركة في التصويت للحظة المفضلة لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز