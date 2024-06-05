ارتفاع القيمة التسويقية لـ 9 أندية إماراتية

المصدر: وام

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ارتفعت القيم السوقية لأندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بنهاية منافسات المسابقة في الموسم الجاري 2023-2024، التي توج فرق الوصل بلقبها.

ونجح نادي الوصل في الجمع بين "الثنائية" في الموسم الحالي، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، الذي يعد اللقب الثامن في تاريخه والأول في عهد الاحتراف.

وبرغم انتهاء جولات المسابقة، إلا أنه لا تزال هناك مباراتان مؤجلتان لفريق العين، أمام فريقي الإمارات والبطائح، بسبب انشغاله بخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا التي توج بلقبها هذا الموسم للمرة الثانية في تاريخه.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية، ووفق آخر تعديل في شهر يونيو الجاري، ارتفعت القيم السوقية لـ9 أندية في دوري المحترفين من إجمالي 14 ناديا، بنهاية المسابقة.

وتصدر نادي البطائح، صاحب المركز التاسع في ترتيب أندية الدوري، وله مباراة مؤجلة مع العين، والمتواجد في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي منذ تأهله موسم 2022 -2023، قائمة أكثر أندية دوري المحترفين، زيادة في قيمته السوقية بنسبة 25.8% لتصل إلى 16.91 مليون يورو، بعدما كانت 13.44 مليون يورو الشهر الماضي.

وفي المركز الثاني جاء فريق عجمان، صاحب المركز الثامن في الدوري، بزيادة قدرها 15.6% لتصل قيمته السوقية إلى 15.91 مليون يورو بعدما كانت 13.76 مليون يورو.

وفي المركز الثالث جاء نادي العين، بطل دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، وصاحب المركز الثالث في الدوري، بزيادة قدرها 14.9% لتصل إلى 39.53 مليون يورو (أعلى قيمة سوقية بين جميع الأندية في الدوري)، بعدما كانت 34.40 مليون يورو.

وفي المركز الرابع، يأتي نادي الوحدة، خامس الترتيب العام، بزيادة قدرها 14.6% لتصل قيمته السوقية إلى 31.17 مليون يورو بدلا من 27.20 مليون يورو.

وفي المركز الخامس، نادي اتحاد كلباء، صاحب المركز الـ11 في الدوري، بزيادة قدرها 9.7% ليصل إلى 21.25 مليون يورو بدلا من 19.37 مليون يورو.

وفي المركز السادس جاء نادي النصر، صاحب المركز السادس في الدوري، بزيادة قدرها 5.9% ليصل إلى 26.75 مليون يورو بدلا من 25.09 مليون يورو.

وفي المركز السابع، جاء نادي الوصل، بطل الثنائية، بزيادة قدرها 4.7% لتصل إجمالي قيمته السوقية إلى 34.32 مليون يورو بدلا من 32.77 مليون يورو.

وفي المركز الثامن، جاء نادي شباب الأهلي بزيادة قدرها 1.1% لتصل قيمته السوقية إلى 25.78 مليون يورو بدلا من 25.51 مليون يورو.

وفي المركز التاسع، يأتي نادي الشارقة بزيادة قدرها 0.2% لتصل قيمته السوقية إلى 36.20 مليون يورو بعدما كانت 36.14 مليون يورو الشهر الماضي.

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