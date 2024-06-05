الجالبوت مدرباً لحتا في دوري الأولى الإماراتي

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن نادي حتا، عن تعاقده رسمياً مع الوطني محمد الجالبوت مدرباً لفريق النادي الأول لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2025/2024.

ويخلف الجالبوت نظيره الصربي نيناد فانيك، والذي انتهت مهمته مع هبوط "الإعصار" من دوري أدنوك للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى.

واحتل حتا في ختام مشاركته في دوري المحترفين للموسم 2023-2024، المركز الأخير في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 10 نقاط فقط، جمعها من الفوز والتعادل مع "الإمارات"، والتعادل لمرتين مع كل من عجمان والبطائح، والتعادل مع الشارقة والجزيرة.

ويأتي التعاقد مع المدرب الوطني محمد الجالبوت، في إطار الجهود المبكرة لإدارة نادي حتا برئاسة علي البدواوي، لإعادة ترتيب أوراق فريق النادي الأول لكرة القدم، سواء ما يتعلق بالقيادة الفنية أو في التعاقدات مع المحترفين الأجانب وغيرهم، أملاً بالعودة السريعة المدروسة إلى دوري المحترفين.

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