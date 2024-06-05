تاعرابت: حان وقت الراحة واتخاذ القرار الأفضل للنصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اعتبر المغربي عادل تاعرابت كابتن النصر، أن موسم الفريق كان إيجابياً رغم الظروف الصعبة التي واجهها في البداية، وأنه خرج بالعديد من المكاسب التي يتوجب البناء عليها في الموسم الجديد، ومثنياً على العمل الكبير الذي قام به المدرب الهولندي ألفريد شرودر.

وأوضح تاعرابت أنه بعد الموسم الطويل حان وقت الراحة للتفكير واتخاذ القرار الأفضل لصالح النصر حتى يكون على أتم الجاهزية ويدخل الموسم المقبل بطموحات وأهداف أكبر، كما حرص على توجيه الشكر للإدارة ولزملائه اللاعبين وجمهور العميد على جهودهم طيلة الموسم، وقال: أريد أن أشكر الجميع بعد موسم طويل مع بداية متعثرة ومع بعض اللحظات المذهلة وخاصة في الدور الثاني من الموسم، خسرنا ذلك النهائي الذي لا يزال مؤلماً ولكن هذه هي كرة القدم، قدمنا كل شيء وفخورون بكل شيء.

وأضاف: زملائي في الفريق يبذلون كل ما في وسعهم حتى النهاية، أريد أن أشكر الجميع في النادي لأنهم يقدمون كل شيء دائماً ويدعمون الفريق خاصة في اللحظات الصعبة، وكنا قريبين جداً من تحقيق شيء ما، والآن حان الوقت للراحة للتفكير واتخاذ القرار الأفضل لمصلحة الفريق، وشكراً لجمهور النصر على كل شيء.

ويعدّ تاعرابت قلب النصر النابض، حيث لعب دوراً مهماً في النتائج الإيجابية التي حققها العميد ووصوله إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة، وشارك في 29 مباراة مع النصر في الموسم الحالي بواقع 22 في دوري المحترفين و4 في مسابقة كأس رئيس الدولة و3 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

نتيجة إيجابية

وصرح تاعرابت أن إنهاء الموسم في المركز الخامس بعد البداية المتعثرة يعتبر نتيجة إيجابية تعكس التطور الذي شهده الفريق مع المدرب شرودر، واصفاً الموسم بالإيجابي، وأضاف: أظهرنا قدرتنا على اللعب بمستوى عال والفوز على فرق المقدمة، وهو ما يؤكد أنه كان بإمكاننا الخروج بنتائج أفضل، ولا ننسى أننا لعبنا بـ5 أجانب مقارنة بالفرق الأخرى التي كانت تلعب بـ8 لاعبين أجانب وثلاثة على دكة الاحتياط، هذا فرق كبير.

وحول ما ينقص النصر للمنافسة على لقب الدوري، أكد تاعرابت أن النصر فريق جيد يضم لاعبين ممتازين لكنه يحتاج أيضاً إلى تعزيز صفوفه بلاعبين بجودة عالية لمساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، مشيراً إلى أن بعض المباريات المهمة تحسمها تفاصيل صغيرة مع تقديم اللاعبين كل ما يملكون من جهد.

وأعرب تاعرابت عن تفاؤله بقدرة النصر على التطور أكثر في الموسم المقبل، لا سيما أنه يتميز بعامل الاستقرار الفني، ويمتلك لاعبين أصحاب خبرة، وقال: إنه الموسم الثاني لي مع الفريق، أعتقد أن موسمنا الحالي كان أفضل بكثير من الموسم السابق، وأنا واثق أن التطور مستمر وفريقنا سيكون أحسن مما هو عليه الآن، نحن مستمرون في العمل ولن نبخل بأي جهد من أجل إسعاد جمهورنا. وعن رأيه في مستوى الدوري، أوضح كابتن النصر أنه جيد ومتطور، وأنه استمتع على مدار الموسم بخوض العديد من المباريات القوية التي تعكس هذا المستوى.

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