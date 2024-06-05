براعم الشارقة وخورفكان بطلا مهرجان الشارقة لكرة القدم

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي مهرجان كرة القدم لبراعم فئات تحت 11 و13 سنة، والتي أقيمت مبارياته على ملعب نادي الشارقة بالحزانة، وضمن منافسات بطولة تحت 11 سنة نال فريق خورفكان المركز الأول والكأس، وتلاه في المركز الثاني فريق كلباء وحل فريق البطائح على المركز الثالث، في حين، نجح فريق الشارقة في الحصول على المركز الأول وكأس بطولة تحت 13 سنة، وحل نادي البطائح وصيفاً، ونال فريق كلباء المركز الثالث.

حضر الختام وتوج الفائزين عبدالله سلطان عضو مجلس الشارقة الرياضي، وإبراهيم سيف بن غافان رئيس قسم الاحتراف مدير البطولة، وجاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وأعضاء اللجنة طارق بوسنينة، وسعيد سلامة، ومحمد التميمي.

من جانبه، أثنى عبد الله سلطان، على قيمة المهرجان بشكل عام نظراً لما قدمته الفرق واللاعبون من مستويات رائعة استمتع بها الجميع، وأكدت مبارياته المواهب التي تزخر بها أندية الشارقة، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تعكس الفائدة الفنية الكبيرة لها، سواء للأجهزة الفنية أو للاعبين أيضاً، كما تقدم بالشكر لإدارة شؤون الرياضة والتطوير على الجهود المبذولة والتنسيق المميز مع الأندية المشاركة.

بدوره، أشاد محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، بمهرجان المراحل السنية، والذي حقق نجاحاً كبيراً، بمشاركة مختلف الأندية وأسهم في استمرارية النشاط بالنسبة لفرق أندية الشارقة، وقاد إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.

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