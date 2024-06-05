19 هدفاً.. ثاني أضعف حصيلة لهداف دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم عمر خريبين مهاجم الوحدة لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 هدفاً - وهي ثاني أضعف حصيلة لهداف في عصر المحترفين - بعد منافسة مع فابيو ليما نجم الوصل (17) هدفاً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المهاجم السوري الذي يتوج فيه بلقب الهداف على مدار 6 مواسم خاضها في دوري المحترفين مع أندية الظفرة والوحدة وشباب الأهلي.

ورفع بعد تتويجه بلقب هداف الموسم الحالي إلى 66 هدفاً في الدوري الإماراتي، إذ سجل خلال موسمين مع الظفرة 17 هدفاً، قبل رحيله إلى الهلال السعودي، ثم 42 هدفاً مع العنابي خلال 3 مواسم، و7 أهداف مع شباب الأهلي في الموسم قبل الماضي الذي لعب له معاراً قبل عودته لناديه في الموسم الأخير، علماً أنه أنهى موسم 2021-2022 كثاني الهدافين بعد لابا كودجو.

ورغم أن لابا كودجو كان بإمكانه العودة للمنافسة على اللقب إلا أن انضمامه لمنتخب بلاده وغيابه عن مباراتي العين المؤجلتين أمام الإمارات والبطائح حرمه من إمكانية تحقيق اللقب في ظل تسجيله 12 هدفاً بفارق 7 أهداف عن خريبين، وأيضاً غياب لابا عن عدد من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

وواصلت أندية العين والجزيرة والوحدة احتكار لقب الهداف في دوري المحترفين منذ موسم 2008-2009، باستثناء موسم 2019-2020 الملغى والذي أحرز خلالها التوغولي لابا كودجو مهاجم العين 19 هدفاً احتسبت في رصيده الإجمالي من الأهداف ولكن بسبب إلغاء الموسم لم يحتسب لقب الهداف.

وتعد سيطرة العين والجزيرة والوحدة على لقب الهداف من المفارقات في عصر الاحتراف، إضافة إلى بني ياس الذي توج لاعبه أندريه سانغاهور باللقب موسم 2010-2011، ليظل لقب الهداف داخل أندية أبوظبي على مدار مواسمه الـ 15، حيث حصد مهاجمو العين لقب الهداف في 7 مواسم، والجزيرة في 4 مواسم، والوحدة في 3 مواسم، وبني ياس في موسم واحد.

واستمرت المنافسة بين خريبين وفابيو ليما على لقب الهداف حتى الجولة الأخيرة التي نجح خلالها مهاجم العنابي في تسجيل هدفين في لقاء الشارقة والوحدة حسم بها لقب الهداف لصالحه، في الوقت الذي غاب ليما عن التهديف في ليلة التتويج في ديربي النصر والوصل.

حصيلة مرتفعة

وبالنظر إلى حصيلة الهداف هذا الموسم (19 هدفاً) فإنها ثاني أضعف حصيلة لصاحب الحذاء الذهبي في دوري المحترفين بعد موسم 2010-2011 الذي حصد خلالها السنغالي أندريه سانغاهور مهاجم بني ياس حينها اللقب بـ 18 هدفاً، حيث شهدت المواسم الـ 15 للمحترفين حصيلة مرتفعة في أغلب الأحيان ولم تقل عن 20 هدفاً.x وفي أول مواسم الاحتراف حصد البرازيلي فيرناندو بيانو مهاجم الجزيرة لقب الهداف برصيد 24 هدفاً، وفي الموسم التالي 2009-2010 توج الأرجنتيني خوسيه ساند لاعب العين باللقب بـ 24 هدفاً بعد منافسه مع بيانو الذي لعب للوحدة حينها برصيد 18 هدفاً.

ووضع أندريه سانغاهور لاعب بني ياس اسمه ضمن المتوجين باللقب موسم 2010-2011 برصيد 18 هدفاً في أضعف حصيلة للهداف، بينما بدأت سيطرة الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق على لقب الهداف في موسم 2011-2012 برصيد 21 هدفاً، ولمدة ثلاثة مواسم على التوالي، إذ توج بالهداف في موسم 2012-2013 برصيد 31 هدفاً، وحسم اللقب في الموسم التالي برصيد 29 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن سيباستيان تيغالي.

وفي موسم 2014-2015، توج ميركو فوسينيتش مهاجم الجزيرة هدافاً للدوري برصيد 25 هدفاً، فيما نجح تيغالي في موسم 2015-2016 بالتتويج بلقب الهداف برصيد 25 هدفاً في ثالث مواسمه مع العنابي، وشهد موسم 2016-2017 لقب الهداف الأول لعلي مبخوت نجم وأسطورة الجزيرة محققاً رقماً قياسياً برصيد 33 هدفاً، بينما حصد السويدي ماركوس بيرغ مهاجم العين الهداف في موسم 2017-2018 برصيد 25 هدفاً.

وأعاد تيغالي لقب الهداف إلى الوحدة مرة ثانية في موسم 2018-2019 برصيد 27 هدفاً، ومضى في تحقيقه الأرقام التهديفية حتى أصبح بعدها الهداف التاريخي للعنابي في الدوري على مر تاريخه، ويعود علي مبخوت ليسجل لقبه الثاني أيضاً كهداف للدوري في موسم 2020-2021 برصيد 25 هدفاً.

وسيطر التوغولي لابا كودجو مهاجم العين على لقب الهداف لموسمين على التوالي 2021-2022 و2022-2023 برصيد 26 و28 هدفاً وللمرة الثالثة كهداف في تاريخه، قبل أن يدون خريبين اسمه ضمن القائمة الذهبية في الموسم الحالي.

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