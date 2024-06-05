ملفات «ساخنة» تنتظر الإدارة الجديدة لنادي خورفكان

المصدر: خورفكان– محمد فضل

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أعلن النجم المونديالي خليل غانم رحيله عن منصبه كرئيس لشركة كرة القدم بنادي خورفكان والذي شغله منذ العام 2019، وجاء اعتذار خليل غانم عقب احتلال الفريق للمركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة، فضلاً عن النتائج المتذبذبة للفريق الأول، والذي كان مهدداً طوال الموسم بالعودة من جديد لدوري الدرجة الأولى (الهواة)، وكلف مجلس الشارقة الرياضي الدكتور عمار راشد علاي عضو مجلس الإدارة بإدارة مهام الشركة الجديدة التي ستتولى زمام الأمور في الفترة المقبلة، ويعكف رئيس مجلس إدارة الشركة على اختيار الأسماء الجديدة.

قرارات

وينتظر الإدارة الجديدة عدد من الملفات في مقدمتها اختيار أعضاء الشركة الجدد من قبل رئيس الشركة الدكتور عمار راشد علاي، إلى جانب اختيار بديل للمدرب الجديد المونتينيغري نيبوشا بيجوفيتش والذي انتهى عقده مع «النسور» مع نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي 2023-2024، فضلاً عن انتهاء عقد اللاعب الأوزبكي عزيز بيك امينوف، والذي تعاقد معه النادي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وأيضاً سيكون من بين الملفات تجديد عقود عدد من اللاعبين المنتهية عقودهم وانتظار المدرب الجديد الذي سيشرف على النسور خلال الموسم المقبل

يذكر أن، خليل غانم تولى منصب رئاسة الشركة عام 2019، واحتل خورفكان المركز الثاني عشر بـ 23 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات والهزيمة في 15 مباراة والتعادل في 5 مرات.

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