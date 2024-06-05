4 مدربين لن يغيبوا عن المنطقة الفنية لأندية دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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في الوقت الذي تفصلنا مباراتان للعين أمام الإمارات والبطائح، عن نهاية النسخة 15 من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023 - 2024 ، استقرت 4 أندية فقط، على بقاء مدربيها من الموسم الذي بعدما قاموا بتمديد عقودهم، وهم الصربيان ميلوش ميلوييفيتش مع الوصل، وغوران توميتش مع البطائح، والهولندي الفريد شرودر مع النصر، والأرجنتيني هيرنان كريسبو مع العين، بينما هناك غموض بشأن مستقبل عدد من المدربين، ومنهم الرومانيان أولاريو كوزمين مع الشارقة، ودانييل ايسايلا مع عجمان، في حين، بدأت رحلة بقية الأندية بحثاً عن مدربين جدد للظهور في منطقتها الفنية بالموسم المقبل ، وعلى أمل الحصول على مدربها المنشود، وتجنب التغييرات الفنية العديدة التي شهدها الدوري الذي شارف على الانتهاء، بظهور 32 مدرباً مع 14 نادياً.

ميلوش ميلوييفيتش

جددت شركة الوصل للكرة في يناير 2024، عقد المدرب ميلوش ميلوييفيتش، لمدة موسمين إضافيين حتى 2026، بعد التأكد من ضرورة استمرار المدرب مع الفريق لاستكمال مشواره الناجح والمميز منذ توليه مسؤولية تدريب «الفهود» في يونيو 2023، وتحقيقه ثنائية درع دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الحالي، إلى جانب توفير الاستقرار الفني للفريق الذي يدافع في الموسم المقبل ، عن لقبي الدوري والكأس الغالية.

فيما يتنافس الوصل في الموسم المقبل، على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي ودع الفريق نسخته الأخيرة من الدور نصف النهائي، ويخوض مباراة كأس السوبر للمحترفين، ومباراة السوبر «الإماراتي – القطري»، ويشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

هيرنان كريسبو

تم تمديد عقد هيرنان كريسبو مدرب العين في مارس 2024، دون الكشف عن أي تفاصيل، واكتفى بيان «الزعيم» وقتها بالإشارة إلى أن التجديد جرى بناء على الرغبة المشتركة بين الطرفين في الاستمرارية لتحقيق الأهداف المرجوة، ونجح المدرب الأرجنتيني بعدها في قيادة الفريق إلى التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وللمرة الأولى في تاريخه، والثانية بعد غياب 21 عاماً، عندما توج بطلاً لنسخة 2003.

وتعاقد العين مع كريسبو في نوفمبر 2023، لتولي مسؤولية قيادة «الزعيم» بعد انفصاله بالتراضي عن المدرب ألفريد شرودر، وتنتظر كريسبو، العديد من التحديات الصعبة في الموسم القادم، وأبرزها العودة إلى منصات البطولات المحلية التي غاب عنها العين آخر موسمين، إذ ودع في الموسم الحالي، كأس صاحب السمو رئيس الدولة من الدور ربع النهائي، وخسر نهائي كأس المحترفين أمام الوحدة، وأنهى مشاركته في دوري المحترفين، في المركز الثالث، كما تنتظر الفريق، مشاركة قارية بنظام جديد، عندما يتنافس في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في يونيو 2025.

غوران توميتش

قامت شركة البطائح للكرة في أبريل 2024، بتجديد عقد المدرب غوران توميتش، لمدة موسمين، لينتهي عقده الجديد عام 2026، بعدما تولى قيادة الفريق في يناير 2024، خلفاً للمدرب الروماني ميريل رادوي، والذي رحل عن الفريق لتولي تدريب الجزيرة، والذي أقاله بدوره لعدم تحقيق نتائج إيجابية.

وتم الاستقرار على بقاء غوران مع البطائح في الموسم القادم، بعدما نجح في تحسين نتائج الفريق، وتأكيد بقائه بدوري المحترفين الذي تنافس فيه للمرة الأولى موسم 2022 - 2023، وذلك باحتلال الفريق للمركز التاسع برصيد 34 نقطة، ولديه أمل تحسين ترتيبه عندما يلتقي العين الجمعة المقبلة، في آخر مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والمؤجلة من الجولة 25.

ألفريد شرودر

تعاقد النصر مع الفريد شرودر في نوفمبر 2023، لتولي مسؤولية قيادة الفريق خلفاً للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، والذي أقيل من منصبة لسوء النتائج، ومع تطور مستوى النصر، قامت إدارة النادي بتجديد عقده لمدة موسم إضافي لينتهي في يونيو 2025، وتأمل إدارة وجماهير النادي أن ينجح المدرب الهولندي في قيادة «العميد» للعودة إلى منصات التتويج، والتي كان قريباً منها في موسم 2023 - 2024.

ونجح شرودر، في تحسين نتائج الفريق، والارتقاء به في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين، لينهي مشواره في البطولة في المركز السادس برصيد 39 نقطة، وخسر نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وودع كأس المحترفين من الدور ربع النهائي.

كوزمين وإيسايلا

يخيم الغموض حول مستقبل بعض المدربين في دوري المحترفين، إذ لم يحدد الشارقة حتى الآن الموقف من مدربه أولاريو كوزمين، والذي تم التجديد معه في يونيو 2023 حتى نهاية الموسم القادم 2024 - 2025، وإن كانت هناك مؤشرات برحيل المدرب، والذي لم يحقق أي بطولة في موسم 2023 - 2024، رغم نجاحاته الكبيرة في موسم 2022 - 2024، وأبرز ما حققه الفريق هذا الموسم، كان الحصول على بطاقة للمشاركة القارية بعد إنهاء الدوري في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

أما دانييل إيسايلا، فلم يتحدد مستقبله حتى الآن مع عجمان، والذي تولى مسؤوليته في أكتوبر 2023، خلفاً للمدرب البرازيلي كايو زاناردي، ونجح المدرب الروماني في تحسين نتائج الفريق، والاستقرار حتى الآن في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، وقاد الفريق إلى تجنب الخسارة في آخر 9 مباريات، في أطول سلسلة مباريات دون هزيمة للفريق في تاريخ دوري المحترفين.

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