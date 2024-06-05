صدى عالمي لافتتاح أكاديمية إي سي ميلان في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أفردت الصحف والمواقع المحلية والعالمية ومن بينها الموقع الرسمي لنادي إي سي ميلان خبر إعلان النادي عن افتتاح أكاديميته في دبي. وتصدرت عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية الخبر الذي تم الإعلان عنه أول من أمس.

ونشر الموقع الرسمي لميلان خبراً موسعاً عن الحدث أبرز فيه أهمية إطلاق هذه الأكاديمية في دبي ومردوديتها الاقتصادية على النادي وتعزيز حضوره الدولي من خلال الاستثمار في المواهب الشابة والمساهمة في تعزيز الثقافة الرياضية في منطقة استراتيجية. وأضاف:«يرتبط نادي ميلان أيضًا بشراكات مهمة في دبي مع طيران الإمارات، و«سيرو»، و مع مجموعة سي اف اي المالية، الشريك العالمي للروسونيري».

وقال موقع «وان فوتبول»: لقد بذل النادي جهوداً واعية لتوسيع نطاق وصوله إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآن أكد الموقع الرسمي افتتاح الأكاديمية في الإمارات.

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