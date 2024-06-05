بني ياس يتجه لعدم تجديد عقد مدربه ميلانيتش

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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بات داركو ميلانيتش مدرب نادي بني ياس، على أبواب الرحيل عن السماوي، في ظل رغبة النادي تغيير الجهاز الفني، وعدم وجود مفاوضات للتجديد بين النادي والمدرب.

وعلم «البيان الرياضي» أن النية تتجه لدى إدارة شركة كرة القدم ببني ياس، لعدم التجديد للمدرب السلوفيني، إذ كانت مباراة بني ياس وعجمان، أول من أمس، على ملعب السماوي بالشامخة، وانتهت بالتعادل 1-1، الأخيرة لميلانيتش، الذي ينتهي عقده رسمياً مع النادي في 30 يونيو الجاري.

يذكر أن بني ياس تعاقد مع ميلانيتش صيف العام الماضي، بعقد لمدة موسم واحد، وأنهى الفريق معه الموسم في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة، بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 14، وسجل الفريق 33 هدفاً، واستقبلت شباكه 46 هدفاً.

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