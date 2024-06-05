11 أكاديمية عالمية تستقطب المواهب في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لانتقاء واستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة وسياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات، وتوفير جميع التسهيلات والتشريعات الداعمة لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية دور القطاع الخاص والشراكات الوطنية والدولية الفاعلة.

وارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي ليصل عددها إلى 11 أكاديمية دولية اتخذت من دبي مقراً لها من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كافة أرجاء دبي وتمارس نشاطها التدريبي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في أكثر من 50 لعبة رياضية متنوعة وبمشاركة واسعة من مختلف المراحل العمرية وجميع الجنسيات. ومن أبرز أندية كرة القدم الدولية التي اتخذت من دبي مقراً لأكاديميتها التدريبية أندية ريال مدريد، إنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، وكان آخرها ايه سي ميلان الذي أعلن عن افتتاح أكاديميته في دبي مؤخراً.

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