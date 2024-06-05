«الأبيض» يواجه نيبال غداً في غياب فابيو وكايو والحمادي والظنحاني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأكد غياب الرباعي فابيو دي ليما وكايو كانيدو مهاجمي نادي الوصل، وخليفة الحمادي لاعب الجزيرة، وخالد الظنحاني لاعب الشارقة، عن صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بسبب الإصابة عن مباراتي منتخبنا الوطني الأول أمام منتخبي نيبال غداً والبحرين الثلاثاء المقبل، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

فيما ضم الجهاز الفني، اللاعبين فهد بدر من نادي الإمارات، ومبارك بنزامة من نادي الجزيرة، وخميس المنصوري من بني ياس إلى قائمة منتخبنا المغادرة إلى مدينة الدمام السعودية أمس، للقاء منتخب النيبال على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة قبل الأخيرة في الثامنة من مساء غدٍ الخميس، ويسعى من خلاله «الأبيض» إلى الفوز على طريق تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة التي يتصدرها منتخبنا برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب البحرين في المركز الثاني، و9 نقاط عن منتخب اليمن، ويحتل منتخب نيبال المركز الأخير دون نقاط أو أهداف.

يغيب فابيو دي ليما، والذي سيجري عملية في غضروف الركبة اليسرى وحاجته للعلاج والراحة لمدة 6 أسابيع، وكايو كانيدو، لإصابته بالتهاب حاد في وتر أكيلس لقدمه اليسرى واليمنى، وحاجته للعلاج والراحة لمدة شهر، ويغيب خليفة الحمادي، لإصابته في العضلة الضامة والتهاب في عظمة الحوض، وحاجته للعلاج والراحة لمدة 3 أسابيع، وخالد الظنحاني، لإصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة التبانة وحاجته للعلاج والراحة لمدة شهر، وتم استبعاد اللاعبين المصابين، بعدما تواجدوا في مقر معسكر «الأبيض»، وخضعوا لفحوصات طبية تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب، والذي قرر وبالتنسيق مع الجهاز الفني، السماح للاعبين بالمغادرة والبدء في رحلة العلاج.

وتراجع عدد عناصر منتخبنا الوطني من 27 إلى 26 لاعباً، بعد استبعاد الرباعي فابيو وكايو والحمادي والظنحاني، وضمت بعثة «الأبيض» المغادرة إلى الدمام أول من أمس، اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، مبارك بنزامة، محمد العطاس، وخميس المنصوري، محمد يوسف عتيق، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فهد بدر، علي صالح، سلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري.

وتجدر الإشارة إلى إنه تم حجز 6 مقاعد لمنتخبات الإمارات، أستراليا، العراق، إيران، قطر وأوزبكستان، وبقي 12 بطاقة مؤهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، بعد الجولة الرابعة في مارس الماضي، وهو ما يعني أيضاً حصولها على بطاقات تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، وبعد نهاية المرحلة الثانية من التصفيات، سيحتدم التنافس بين 18 منتخباً من أجل الفوز بـ 8 بطاقات مؤهلة إلى كأس العالم، مع وجود نصف مقعد إضافي متاح سيتم حسمه من خلال الملحق العالمي، ليزداد عدد ممثلي القارة الآسيوية في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخباً، مع العلم أن هناك 13 دولة آسيوية فقط، ظهرت في تاريخ نهائيات كأس العالم.

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