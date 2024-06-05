«الزعيم» و«الصقور» في مباراة بلا رهان الليلة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أكمل العين مناوراته الميدانية، وبات في كامل جاهزيته لمواجهة نادي الإمارات الليلة، ويتطلع الفريق إلى العودة لنغمة الانتصارات بعد خسارته آخر مباراتين أمام الوصل بطل الثنائية في مؤجلة الجولة 20، والجزيرة بالجولة 26، ليتوقف رصيده عند 42 نقطة بالمركز الثالث، وبعد مباراة الليلة تتبقى له مباراة أخرى مؤجلة على ملعبه أمام البطائح.

وستكون مواجهة الليلة بين «الزعيم» و«الصقور» بلا رهان باعتبار أن الفريق الأول لن يغير ترتيبه، وسيظل في المركز الثالث، بينما سقط الفريق الضيف إلى دوري الهواة.

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