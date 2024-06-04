رئيس الدولة يستقبل فريق نادي الوصل لكرة القدم بمناسبة تتويجه بكأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم بقصر البحر في أبوظبي، فريق نادي الوصل لكرة القدم بمناسبة تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثالثة، وبطولة دوري أدنوك للمحترفين "لموسم 2023 ـ 2024" للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

وهنأ سموه، خلال اللقاء، اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني وجميع جماهير النادي، بتتويج جهودهم خلال الموسم بالإنجازين.

كما أعرب سموه، عن شكره لكل الفرق التي شاركت في الدوري وكأس رئيس الدولة، وأمتعت الجماهير وتميزت بروح رياضية وتنافسية عاليتين تعزز رياضة كرة القدم في دولة الإمارات وتسهم في رفد سجلها الرياضي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام القيادة بتطوير القطاع الرياضي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً سموه إلى أهمية العمل على رفد الساحة الرياضية بمواهب نوعية متميزة في مختلف أنواع الرياضات والاستثمار بهم لما فيه الخير للوطن حاضراً ومستقبلاً.

من جانبهم، أعرب اللاعبون والجهازان الإداري والفني للفريق، عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة عامة وكرة القدم خاصة من قبل سموه للاتقاء بأداء القطاع وجودة مخرجاته.

حضر مجلس قصر البحر كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

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