منتخبنا الوطني يتوجه إلى الدمام غداً استعدادا لملاقاة نظيره النيبالي في التصفيات الآسيوية

المصدر: وام

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تُغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، غداً، متوجهة إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب نيبال يوم الخميس 6 يونيو الجاري، على استاد الأمير محمد بن فهد. وتقام المباراة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، التي يتصدرها منتخبنا بالعلامة الكاملة.

وتضم البعثة 25 لاعباً هم: خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، وخالد الهاشمي، ومبارك بنى زامه، ومحمد العطاس، ومحمد يوسف عتيق، وزايد سلطان، وبدر ناصر، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فائز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفهد بدر، وعلي صالح، وسلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري. وتأكد غياب كل من فابيو دي ليما، و كايو كانيدو من الوصل، وخليفة الحمادي لاعب الجزيرة، وخالد الظنحاني لاعب الشارقة للإصابة. وخضع اللاعبون المصابون اليوم لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الذي قرر، وبالتنسيق مع الجهاز الفني، السماح لهم بالمغادرة والبدء في برنامج العلاج، وضم الجهاز الفني كلا من فهد بدر لاعب نادي الإمارات، ومبارك بنى زامه لاعب نادي الجزيرة إلى القائمة المغادرة إلى الدمام.

وبدأ منتخبنا الوطني تجمعه اليوم في دبي بأداء حصة تدريبية على ملعب نادي ضباط الشرطة تحت إشراف مدربه البرتغالي باولو بينتو وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين. وأشاد بينتو بجهود اللاعبين على مدار الموسم الكروي في مختلف المشاركات مع المنتخب والأندية، موجهاً التهنئة إلى لاعبي العين بمناسبة تتويجهم بلقب دوري أبطال آسيا، وإلى لاعبي الوصل بمناسبة الفوز بلقبي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، وإلى لاعبي الوحدة أبطال كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وإلى لاعبي شباب الأهلي الفائز بدرع السوبر الإماراتي القطري، متمنياً لجميع الأندية التوفيق في البطولات المقبلة.

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