الفلاحي: «الإمبراطور» حقق الثنائية عن جدارة

المصدر: دبي - البيان

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توجّه سلطان الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل، وإلى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، وإخوانه أعضاء مجلس إدارة وشركة كرة القدم بنادي الوصل وجماهير «الإمبراطور» بتحقيق ثنائية درع دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في الموسم المنتهي عن جدارة واستحقاق.

وأثنى الفلاحي على جهود الإدارة الحالية للنادي، وبدعم ومساندة جماهير الوصل حتى تحقق حلم الوصول إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ موسم 2006 - 2007. وأكد سلطان الفلاحي أن كل من في نادي الوصل حرص خلال الموسم الأخير على بذل أقصى ما لديه من جهد لتحقيق الفريق ما يسعد جمهوره الوفي، وتمنى أن تكون الثنائية باباً إلى المزيد من البطولات خلال الموسم القادم، والذي يشهد تنافس الفريق في أكثر من بطولة.

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