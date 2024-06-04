«الإمبراطور» ثاني أكثر الأندية جمعاً للنقاط في تاريخ المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أنهى الوصل موسم 2023 - 2024، باحتفالية تاريخية شهدت التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وللمرة الثامنة في تاريخ النادي، والأولى منذ 17 عاماً، وتضمن ذلك الاحتفال التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك للمرة الثانية التي يحقق فيها الفريق هذه الثنائية التاريخية بعد موسم 2006 - 2007، وتفرد «الإمبراطور» هذا الموسم، بتحقيق 21 فوزاً، ليصبح الأكثر تحقيقاً للانتصارات خلال موسم واحد، ووصل إلى 67 نقطة في صدارة الدوري، ليكون ثاني أكبر الأندية جمعاً للنقاط بعد الجزيرة في تاريخ دوري المحترفين، ورابع الأندية وصولاً إلى 60 نقطة وأكثر خلال موسم واحد، بعد العين وشباب الأهلي والجزيرة، وسادس الأندية تتويجاً بدرع دوري المحترفين بعد شباب الأهلي، الوحدة، الجزيرة، العين والشارقة، مع العلم أن آخر 5 نسخ، شهدت تتويج 5 أندية مختلفة باللقب.

تهديف

ونجح «الإمبراطور» في تسجيل أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بدوري المحترفين، بتسجيل لاعبيه 70 هدفاً، ليصبح ثاني الأندية الأقوى هجوماً بمعدل 2.7 هدف في المباراة الواحدة، بعد شباب الأهلي الذي سبقه بفارق 3 أهداف، بعد تغلبه في الجولة 26 الأخيرة للدوري على ضيفه حتا بعشرة أهداف نظيفة، كما تميز الوصل بكونه الأقوى دفاعاً، بعدما تلقت شباكه 27 هدفاً فقط، بمعدل 1.03 هدف في المباراة الواحدة، وانفرد «الفهود» بخسارة واحدة في دوري هذا الموسم، وكانت أمام الوحدة، فيما تعادل في 4 مباريات، متساوياً مع شباب الأهلي الذي حل في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، وجمعها من الفوز في 18 مباراة، والخسارة في 4 مباريات، والتعادل في مثلها.

3 أهداف

ولعل من الأرقام والإحصائيات المميزة في مسيرة الوصل في نسخة الموسم المنتهي من دوري المحترفين، أنه أصبح أكثر الفائزين بفارق 3 أهداف في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وذلك في 6 مباريات، كما أنه أصبح أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف بواسطة اللاعبين البدلاء بتسجيل 11 هدفاً، وحقق «الإمبراطور» تلك الأرقام المميزة، بفضل امتلاكه عدداً من اللاعبين المميزين، ومنهم سفيان بوفتيني، أكثر مدافع يسجّل أهدافاً في دوري أدنوك للمحترفين منذ بداية الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف، وفابيو دي ليما، والذي احتل المركز الثاني في قائمة الهدافين بتسجيل 17 هدفاً، وبفارق هدفين عن السوري عمر خربين مهاجم الوحدة، والذي نال لقب كبير الهدافين هذا الموسم، إلى جانب الوصلاوي نيكولاس خيمينيز، أفضل صانع أهداف بصناعة 14 هدفاً، والحارس العملاق خالد السناني، الذي تألق في الدفاع عن عرين «الفهود»، ولديه 63 تصدياً ناجحاً، ليتصدر الوصل قائمة الأندية الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك، وذلك في 10 مباريات لعبها كاملة السناني، الذي لم يغب عن حراسة مرمى الوصل سوى في مباراة واحدة طوال الموسم.

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