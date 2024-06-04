ميلوش: حققنا نهاية مثالية للموسم

المصدر: دبي - البيان

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اعتبر الصربي ميلوش مدرب الوصل، الفوز على النصر بهدفين نظيفين، ضمن الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، نهاية مثالية لموسم استثنائي للفريق، بعدما نجح الوصل في تحقيق ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: «لعبنا أمام النصر بكل جدية، وبرغبة قوية لتحقيق الفوز، ليكون التتويج ليلة مثالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، وأشكر النصر على أدائه القوي خلال المباراة».

وأضاف: «الإصرار على تحقيق الفوز في جميع المباريات، حتى بعدما حسمنا لقب الدوري في مباراتنا أمام شباب الأهلي، يؤكد مدى جديتنا في الموسم المنتهي، وأحقيتنا بتحقيق الثنائية، وتلك الرغبة ستستمر مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري في الموسم المقبل، خاصة أن الوصل تنتظره أكثر من بطولة وتحدٍ مهم، سواء على الصعيد المحلي أو القاري».

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