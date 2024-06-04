علي مبخوت... نهاية مسيرة 20 عاماً مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ودّع نادي الجزيرة، لاعبه علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، بعد مسيرة استمرت 20 عاماً حافلة بالعطاء والإنجازات التي سطر خلالها حكايته وروايته بالأرقام المميزة التي صاحبت مسيرته الحافلة، وجاءت نهايتها مع «فخر أبوظبي» عبر بيان مقتضب، أكد فيه النادي أن المباراة أمام العين في الجولة 26 من بطولة الدوري لم تكن الأخيرة في المنافسة فقط ولكن لمشوار «الأسطورة» مع النادي، مع تقديم الشكر له على سنوات عطائه السابقة، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن اقترابه من الانضمام إلى نادي العين مع إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي.

وكتب علي مبخوت «33 عاماً» اسمه في نادي الجزيرة بمداد من ذهب في رحلة استمرت 20 عاماً بدأت عبر فرق المراحل السنية موسم 2004 - 2005، بلوغاً للفريق الأول الذي استعان به في أول مواسم الاحتراف 2008 - 2009، والذي شهد مشاركته الأولى بشعار «فخر أبوظبي» وهدفه الأول بمرمى الظفرة وكان حينها بعمر الـ 18 عاماً، لتتواصل مسيرته دون أن يرتدي شعار نادٍ آخر، مقدماً مستويات متميزة حجز بها مقعداً أساسياً ضمن تشكيلة الفريق على حساب أبرز النجوم المواطنين والأجانب.

خلال مشواره حقق الأسطورة إنجازات عدة خالدة في تاريخ النادي، أبرزها الفوز بكأس رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2016، والفوز بلقب دوري المحترفين 3 مرات أعوام 2011، 2017، 2021، والتتويج بكأس رابطة المحترفين 2010، إضافة إلى الفوز بلقب كأس السوبر 2022 ليصل عدد بطولاته إلى 8 من مجموع 10 ألقاب حققها النادي طوال تاريخه.

وعلى المستوى الشخصي حقق علي مبخوت، لقب هداف الدوري مرتين في موسم 2016 - 2017 برصيد 33 هدفاً يعتبر الرقم الأعلى في مشوار سباق الهدافين بتاريخ البطولة، كما فاز باللقب في موسم 2020 - 2021 برصيد 25 هدفاً، وكان لتتويجه باللقبين التأثير الأكبر في فوز فريقه بلقب البطولة في الموسمين المذكورين، فيما يعتبر إنجازه الأكبر نيله لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية الذي يحتكره حالياً برصيد 218 هدفاً.

ومن الأرقام المميزة في مسيرة أسطورة الجزيرة، فوزه بلقب الكرة الذهبية كأفضل لاعب مواطن في 4 مواسم كان آخرها الموسم الماضي، إضافة إلى تتويجه سابقاً في مواسم 2014 - 2015، 2016 - 2017، 2020 - 2021، ليكون أكثر لاعب توج بالكرة الذهبية في ملاعب الإمارات تأكيداً على المستوى المتميز الذي ظل يقدمه ونجاحاته المستمرة في الملاعب.

شارك علي مبخوت في 19 مباراة بالنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين قبل جولة الختام أمس، بعد دقائق لعب 1570 دقيقة، وأحرز 10 أهداف وهو أقل معدل أهداف يحرزه خلال النسخ العشر السابقة من البطولة، وانعكس ذلك سلباً على نتائج «فخر أبوظبي» في بطولة الدوري والتي جاءت دون التوقعات على الرغم من بدايته القوية في مستهل مشوار المنافسة.

وداع

وتفاعل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول والرديف بنادي الجزيرة، مع إعلان رحيل علي مبخوت، بوداعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق علي خصيف قائد الفريق بالقول: الأخ والصديق رفيق الدرب علي مبخوت، الأسطورة وأحد أفضل لاعبي الكرة الإماراتية، تشرفت باللعب جوارك في النادي والمنتخب، شكراً لك على كل ما قدمته وعلى البطولات التي أسهمت في تحقيقها لنادي الجزيرة والمنتخب، أتمنى لك التوفيق في مسيرتك القادمة، تبقى أحد أبناء نادي الجزيرة وأسطورته دائماً.

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