3 مشاركات دولية تنتظر نادي العين

المصدر: وام

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أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن الفترة المقبلة التي تعقب ختام مباراتي الفريق المؤجلتين في دوري ادنوك للمحترفين، ستشهد اجتماعا بين مجلس إدارة النادي، والمدرب من أجل عرض تقارير الموسم، ومناقشة آلية الاستعداد للموسم الجديد، والمشاركات الخارجية.

وتنتظر فريق العين مباراتان مؤجلتان أمام كل من البطائح، والإمارات.

وقال حماد إن نادي العين خاض موسما استثنائيا تكلل في النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة مشاركاته خلال الموسم المقبل، اذ تنتظره 3 مشاركات دولية، نتيجة للفوز الآسيوي، وهي دوري أبطال آسيا "النخبة"، وكأس القارات 2024، وكأس العالم للاندية 2025" إضافة إلى البطولات المحلية".

وتابع :" مع بداية موسم 2023-2024، كان هدفنا المنافسة على جميع البطولات، ولكن حينما شعرنا أن الفريق بحاجة إلى الراحة والتركيز على الآسيوية، ضحينا بارادتنا بهذه المنافسة، وهذا حال كرة القدم، لكن في النهاية كان التعويض باللقب الآسيوي"، اذ كانت الفرحة الأكبر للفريق والجماهير".

وتوج العين بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني.

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