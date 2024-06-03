فورلاني: دبي وأيه سي ميلان تاريخ طويل من الصداقة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أكد جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان أن دبي والروسينيري يملكان تاريخاً طويلاً من الصداقة وأن أكاديمية كرة القدم الجديدة التي أعلن النادي عن افتتاحها في دبي تعد إنجازاً مهماً في خطة التوسع العالمي للنادي، مشيراً إلى أن «أيه سي ميلان» الذي يحتفل هذا العام بالذكرى 125 على تأسيسه، سيعمل من خلال هذه الأكاديمية على نقل جمال كرة القدم وعراقتها والإرث الكبير لـ«الروسونيري» إلى المواهب الكروية في دبي من مختلف الجنسيات للأولاد والفتيات، وأن يكون حضور النادي فاعلاً ومؤثراً لاستقطاب وتطوير الموهوبين.

وأوضح فورلاني أن الأكاديميات جزء أصيل من مشاريع أيه سي ميلان التنموية، فهي طريقة فعالة لجذب الشباب والأجيال الصاعدة للرياضة والتعلق بألوان«الروسونيري» وهذا جزء مهم من تكوين مجتمع من عشاق النادي الإيطالي في دبي.

جاء حديث الرئيس التنفيذي لـ«البيان» خلال حضوره المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي للإعلان عن افتتاح «أيه سي ميلان» لأكاديميته في دبي، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وأكاديمية بول بيست، لينضم النادي الإيطالي العريق إلى قائمة الأندية العالمية الكبرى التي تمتلك أكاديميات خاصة في دبي.

وحضر المؤتمر الصحافي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجورجيو فورلاني، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، والبرازيلي سيرجينهو نجم أيه سي ميلان السابق، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومايكل أوتل المدير التجاري الأول لنادي إيه سي ميلان، وحسن علم الدين، المدير العام لأكاديمية بول بيست.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي إيه سي ميلان: يعد إنشاء أكاديمية جديدة في دبي إنجازاً مهماً في استراتيجية التوسع العالمي للنادي، ما يجسد طموح نادي إيه سي ميلان لتعزيز مجتمع كرة قدم أقوى وأكثر عالمية،ولنستمر في تمتين علاقتنا مع دبي، التي تعد أحد أبرز شركائنا في العالم، وتم تأكيد ذلك من خلال افتتاح كازا ميلان دبي، مقر إيه سي ميلان الجديد في الشرق الأوسط، في نوفمبر الماضي، وسابقاً من خلال الشراكة مع إكسبو 2020، ونسعى إلى التواجد بالفعل في المنطقة من خلال أقدم أكاديمية تم افتتاحها قبل 15 عاماً في دولة الكويت والتي بطبيعة الحال استضافت أكثر من 5000 طفل من فتيان وفتيات ومنذ ذلك الحين، نسعى جاهدين إلى استغلال خبراتنا وتجاربنا للمساهمة في خلق ثقافة رياضية صحية ومتميزة تعكس مبادئ طريقة ميلان العالمية.

وختم قائلاً: يأتي افتتاح أكاديميتنا في دبي في إطار إقليم متحمس لألوان «الروسونيري» حيث يعتبر إيه سي ميلان النادي الإيطالي الأكثر دعماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث نحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، مع حوالي 2.5 مليون مشجع في الإمارات وحدها والذين يشكلون أهمية كبيرة بالنسبة لنا.

و أكد سيرجينهو أن أيه سي ميلان يرتبط بتاريخ كبير مع دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص عبر شراكة تمتد على مدار 15 عاماً من خلال طيران الإمارات، وقال: كانت أول زيارة لي إلى دبي عام 2006 عندما حضرت ضمن وفد النادي، وأنا سعيد بأن أكون جزءاً من افتتاح الأكاديمية الخاصة بالنادي في دبي، ولن يقتصر دور الأكاديمية في دبي على اكتشاف المواهب وتطويرها فنياً فقط، إنما سيكون لها دور كبير في تطوير العقلية الاحترافية والجسمانية لتجهيزهم ليكونوا لاعبين محترفين في المستقبل.

من جهته رحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بجورجيو فورلاني وفريق عمله، ومايكل أوتل، وبالنجم سيرجينهو وجميع الحاضرين، وقال: «مجلس دبي الرياضي يعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق استراتيجية اكتشاف وتطوير واستقطاب المواهب الرياضية التي تنسجم مع استراتيجية حكومة دبي لاستقطاب المواهب في جميع المجالات، ويسرنا أن نلتقي اليوم للإعلان عن افتتاح أكاديمية نادي ميلان لكرة القدم هذا النادي الذي يعد أحد أقدم الأندية الرياضية في العالم، هذه الأكاديمية في دبي، ستكون إضافة كبيرة لقطاع أكاديميات كرة القدم في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً الذي يضم أكاديميات لأندية عالمية شهيرة من بينها يوفنتوس وانتر ميلان الإيطاليان وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيان ومانشستر سيتي من إنجلترا واياكس الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني وغيرها الكثير، التي تعمل جميعاً من أجل إتاحة الفرصة لجميع الناشئين لممارسة كرة القدم واكتشاف الموهوبين وتطويرهم، وكذلك استقطاب الموهوبين من أبناء الدولة ومن مختلف الجنسيات الذين يعيشون في الدولة ويجدون فيها كل سبل التطور والنجاح».

وأضاف: «نحن نتطلع لمشاركة فرق أكاديمية ميلان في المنافسات السنوية العديدة التي تقام في دبي وكذلك في المنافسات الدولية وتقديم الأداء الجميل الذي يترجم اسم وشعار نادي ميلان العريق الحائز على مختلف البطولات الإيطالية والأوروبية والعالمية».

وأهدى سعيد حارب درع مجلس دبي الرياضي وكتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، إلى جورجيو فورلاني، كما تسلم منه قميص نادي ميلان.



وقال أحمد سالم المهري: في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية يسعدنا أن ندعم افتتاح الأكاديميات العالمية في دبي وفي مقدمتها أكاديمية إيه سي ميلان النادي العريق، وتعد هذه فرصة كبيرة للاعبين من مختلف الجنسيات ليحظوا بفرصة للحصول على تدريب على أعلى مستوى من قبل مدربي هذا النادي الكبير، كما يعد افتتاح أكاديمية إيه سي ميلان في دبي إضافة رائعة للمدينة.

وقال مايكل أوتل: تدشين أكاديمية جديدة في دبي يعد شهادة أخرى على طموح نادينا ورغبته في تعزيز علاقاتنا مع الشرق الأوسط، والتي تعتبر منطقة استراتيجية غنية بالعاطفة نحو ألواننا ومع الملايين من المشجعين، نهدف إلى مشاركة طريقة ميلان والاستثمار في تطوير المواهب الشابة، سواء على أرض الملعب أو خارجه، بهدف تحقيق تأثير ملموس على المجتمعات المحلية التي نعمل فيها وتطوير حضورنا الدولي.

وقال حسن علم الدين: نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق أكاديمية ميلان في دبي، وهي خطوة محورية في مهمتنا لرعاية ورفع مستوى مواهب كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم أكاديميتنا بتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط وروح اللعب النظيف، التي تعتبر أساسية للنمو الشخصي والرياضي وذلك من خلال تعزيز مجتمع قوي وتقديم تدريب على مستوى عالمي، ونهدف إلى اكتشاف وتطوير الجيل القادم من نجوم كرة القدم، مع برامج خاصة مخصصة للفتيات في كرة القدم وللأشخاص ذوي الإرادة القوية.

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