تتويج الوصل والفوز التاريخي لشباب الأهلي أبرز مشاهد الجولة 26 من الدوري الإماراتي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع ختام الجولة الـ 26 من دوري أدنوك للمحترفين، لكرة القدم، توج الوصل رسميا بطلا لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى في عصر الاحتراف، فيما أصبح فريق الإمارات ثاني المودعين للمسابقة مع فريق حتا.

وأقيمت منافسات الجولة على مدار يومين، وكان الأبرز فيها أيضا الفوز التاريخي لشباب الأهلي على حتا 10-0، محققا أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة ومحطما رقمه القياسي السابق بالفوز على عجمان 8-0، في موسم 2009/2010، وفوز الوصل على دبا الفجيرة بنفس النتيجة في موسم 2016/2017.

واستطاع الوصل البطل بختام مبارياته هذا الموسم أن يصل إلى “67 نقطة” وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة صاحب الرصيد الأعلى حتى الآن “68 نقطة” ، إذ وصل إليها في موسم تتويجه بلقب الدوري 2016-2017.

وكان لافتا أيضا أن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب استطاع أن يصل إلى 73 هدفا هذا الموسم ليصبح صاحب أقوى خط هجوم ، ويأتي بعده الوصل بطل المسابقة بـ70 هدفا.

وشهدت الجولة وداع اثنين من أبرز نجوم الكرة الإماراتية لفريقهما، إذ كانت مباراة الوحدة مع الشارقة هي الأخيرة لنجم الوحدة إسماعيل مطر الذي أعلن اعتزاله ، فيما كانت مباراة الجزيرة والعين الأخيرة لنجم الفريق علي مبخوت الذي أعلن النادي في وقت سابق أنها ستكون الختامية له مع الفريق.

وبعد هبوطه إلى دوري الأولى عقب الخسارة أمام البطائح 2-3، وتعادل خورفكان مع اتحاد كلباء 2-2، أصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يهبط فيها فريق الإمارات إلى دوري الأولى ، إذ كانت المرة الأولى في موسم 2009-2010، والثانية في موسم 2011-2012، والثالثة في موسم 2021-2022.

وخلال الجولة تم تسجيل 31 هدفا، كان أكثرها في لقاء شباب الأهلي وحتا 10-0، وأقلها في لقاء بني ياس مع عجمان 1-1، فيما احتسبت 4 ضربات جزاء، تم تسجيلها جميعا عن طريق كل من رافييل دي فاسكو لاعب خورفكان، ودانييل بيسا لاعب كلباء، وباكو الكاسير لاعب الإمارات، وعمر خريبين لاعب الوحدة.

وعلي صعيد الهدافين تصدر السوري عمر خريبين لاعب الوحدة قائمة هدافي المسابقة بـ 19 هدفا، بعد تسجيله ثنائية في لقاء فريقه مع الشارقة، ليتجاوز فابيو ليما لاعب الوصل صاحب الـ17 هدفا، الذي حل ثانيا في جدول ترتيب هدافي المسابقة.

وأشهر قضاة الملاعب خلال الجولة 26 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز