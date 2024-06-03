النصر يقترب من تجديد عقد سمير مميشفيتش لموسم واحد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اقترب النصر من تجديد عقد لاعبه البوسني سمير مميشيفيتش لمدة موسم إضافي، بعد أن كان من المقرر أن يغادر صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وتفيد متابعة «البيان» أن شركة النصر لكرة القدم عقدت اجتماعاً مع وكيل اللاعب أول من أمس وتم الاتفاق على استمرار مميشيفيتش مع العميد حتى يونيو 2025.

وخاض مميشيفيتش 30 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2024 – 2023 منها 23 مباراة في الدوري و4 مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة و3 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 3 أهداف.

وانضم ميميشيفيتش (30 عاماً) إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادماً من الدوري الصيني ويعد من أكثر اللاعبين مشاركة مع العميد.

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