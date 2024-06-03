«الأبيض» يبدأ معسكره التحضيري لمواجهتي نيبال والبحرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم، معسكره الداخلي المقرر حتى 11 يونيو الجاري، استعداداً لخوض مواجهتي منتخبي نيبال والبحرين يومي 6 و11 من الشهر نفسه، في ختام مباريات المجموعة الثامنة من تصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

وتضم قائمة المعسكر 27 لاعباً، ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» مع منتخب نيبال يوم الخميس القادم، في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بينما تقام مباراة منتخبنا والمنتخب البحريني يوم 11 يونيو الجاري، في استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، وتعتبر المباراتان تحصيلاً حاصلاً لمنتخبنا بعدما ضمن التأهل إلى كأس آسيا 2027، وتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بتصدره ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

وتحتل البحرين المركز الثاني ب 9 نقاط، وتليها اليمن في المركز الثالث ب 3 نقاط، فيما تحتل النيبال المركز الرابع الأخير دون أي نقاط أو أهداف، وتسعى البحرين إلى الانضمام للدور الثالث من تصفيات المونديال، وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط، لكنها ستتطلع الخميس المقبل، إلى حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب اليمني، الذي لا يزال لديه فرصة ضئيلة للتأهل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز