الوحدة يحتفي بالأسطورة إسماعيل مطر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتفت إدارة نادي الوحدة بأسطورة وقائد العنابي، إسماعيل مطر، الذي أنهى مشواره مع «أصحاب السعادة» بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة من العطاء امتدت على مدار أكثر من 23 عاماً حقق خلالها العديد من الإنجازات مع ناديه والمنتخب الوطني لكرة القدم.

وكرم مجلس إدارة نادي الوحدة، برئاسة علي سعيد المزروعي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وشركة كرة القدم، اللاعب إسماعيل مطر، ووجهت له الشكر والتقدير على ما قدمه من تضحيات وعطاء للنادي ولكرة القدم الإماراتية، توج خلالها بألقاب عدة شخصية ومع الوحدة والأبيض.

وكان إسماعيل مطر قد خاض آخر مبارياته مع الوحدة في مواجهة خورفكان على ملعب آل نهيان، وتواجد في قائمة الفريق في الجولة الأخيرة أمام الشارقة، أول من أمس السبت، ولكنه لم يشارك في المباراة.

وتعد بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أحرزها العنابي هذا الموسم الأخيرة التي حققها مطر مع الفريق وخير ختام لمشواره الطويل مع الوحدة على مدار 23 موسماً متتالياً.

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