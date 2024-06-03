حمد سلطان: زرت الوصل بعد غياب 17 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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أعرب حمد سلطان لاعب الوصل السابق، عن سعادته بمشاركة «الإمبراطور» فرحة الفوز أمس، بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقبلها بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وكشف عن عدم حضوره إلى نادي الوصل منذ 17 عاماً، عندما حقق الفريق الثنائية التاريخية الأولى موسم 2006-2007.

وقال: «إدارة الوصل الجديدة دفعت بعملها المميز، الجماهير ونجوم الوصل القدامى إلى الحضور، وأنا سعيد بدخولي إلى النادي للمرة الأولى بعد غياب 17 سنة، لمشاركة الجماهير فرحة الثنائية، وأتمنى ألا يتوقف حضورنا إلى الوصل، ومشاركة الفريق والجماهير أفراح الاحتفالات والفوز».

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