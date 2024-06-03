6 أغانٍ في احتفالية تتويج «الإمبراطور»

المصدر: دبي - البيان

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كشف الفنان فايز السعيد، عن قيامه بتلحين 6 أغانٍ خلال يومين، للاحتفال مع الوصل بتحقيق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «طلبت من عدد من المطربين التغني بتلك الألحان، ولم يعتذر أي منهم».

وقال: «حسين الجسمي أدى الأغنية في 10 دقائق، وعيضة المنهالي سجلها في الاستوديو الخاص في بيته، ونبيل شعيل رغم وجوده مع عائلته في إجازة، قام بأداء الأغنية، وحتى عبد المجيد عبد الله، وماجد المهندس».

وأتم قائلاً: «نحن مع أي إنجاز يحققه نادٍ إماراتي، وقبل أيام احتفلنا بفوز العين بدوري أبطال آسيا، واحتفلنا أمس مع الوصل بتحقيق ثنائية تاريخية، ونتمنى تواصل إنجازات الأندية الإماراتية في المواسم القادمة».

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