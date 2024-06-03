جماهير الوصل.. لوحات فنية رائعة في المدرجات

المصدر: دبي - البيان

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تميز الجمهور الوصلاوي على مدار الموسم بتقديم لوحات فنية رائعة، وتواجد خلف الفريق في جميع المباريات سواء التي لعبها على ملعبه أو خارجه، وقدم أجمل صور التشجيع للوصل، وأثنى جمهور الوصل على الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للفريق، وقال المشجع محمد راشد: «كلمات الشكر والتقدير لن تفي سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم حقه، وسموه رمز نادينا وداعمه الأول، وسر نجاحات الوصل، وما حققناه هذا الموسم من نتائج متميزة بفضل متابعته ودعمه الكبيرين للوصل، وجمهور الوصل تواجد خلف الفريق في كل المباريات، وجهودنا كللت بالنجاح، وحققنا الثنائية بعد 17 عاماً، ونستحق الفرحة».

فيما أوضح المشجع عمر عبد الصمد حسين البلوشي، أن الوصل حقق الثنائية بفضل جهود ودعم سمو رئيس النادي «قائد سفينة الوصل»، وقال: «نتمنى أن يواصل فريقنا تألقه، ونحصد المزيد من البطولات في الموسم المقبل، ولما لا يكون الطموح قارياً وعالمياً، والكلمات وحدها لا يمكن أن تصف الدور الكبير الذي قام به جمهور الوصل الذي لم يترك الفريق حتى في أسوأ المراحل التي مر بها، وهذا دليل الوفاء، فما بالك عندما يكون الفريق متصدراً ومنافساً على اللقب، ونحن دائماً نردد «لن تمشي وحيداً يا وصل»، وارتباط جمهورنا بالنادي ليس ارتباط لقب أو بطولة، لأن الوصل بيتنا الأول، وسيظل كذلك للأبد».

كما تقدم المشجع سعيد علي بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على الكلمات المعبرة في حق جماهير الوصل، والتي تعكس العلاقة الحقيقية التي تربط «الإمبراطور» بمحبيه، وقال: «نبارك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تتويج فريقنا بالثنائية، وهذا طموح نادي الوصل، ونحن مستمرون في دعمه في كل البطولات سواء على ملعبنا أو في كل الملاعب الأخرى».

وقال المشجع سعود سيف الزرعوني: «سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لنادي الوصل، ورمز نادينا، ونشكره على إشادته بالدور الذي قام به جمهور الوصل، كما نشكره على دعمه الكبير للنادي».

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