أحمد بن راشد يتوج الوصل بدرع دوري أدنوك للمحترفين في احتفالية زعبيل

المصدر: دبي- عدنان الغربي وإيهاب زهدي

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توج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، بدرع دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2023 - 2024، وذلك عقب فوز «الإمبراطور» على جاره النصر بثنائية نظيفة في مباراة الديربي، التي جمعتهما مساء أمس، على استاد زعبيل لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل ثنائية «الإمبراطور» المغربي سفيان بوفتيني في الدقيقة 68 والمالي سياكا سيديبي في الدقيقة 76، ورفع الوصل رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، فيما أنهى النصر موسمه في المركز السادس بـ39 نقطة.

ثنائية

وكان فريق الوصل قد فاز قبل أسبوعين بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب النصر برباعية دون رد، ليحقق بذلك الثنائية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2006 – 2007.

شهد المباراة، جمهور وصلاوي كبير، تقدمه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتي.

من جانبه، قال معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: اكتملت فرحة أبناء نادي الوصل وجمهوره الكبير بحضور سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس نادي الوصل الرياضي وصانع انجازاته، وتشريفه المباراة الاخيرة للموسم بالحضور وتسليم الميداليات للمدرب واللاعبين وتسلم درع دوري أدنوك للمحترفين.

و أضاف: مبارك لفهود زعبيل حضور الأب الروحي للنادي وراعي الناموس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مباراة التتويج، ومبارك للشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم القطب الكبير، ولأخي أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة النادي ولإدارة النادي ولاعبيه وجمهوره هذه البطولات و الاحتفالات الكبيرة لأبطال الثنائية.

فيما أعرب أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، عن سعادته بتشريف سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الرياضي، بحضور سموه وتتويجه للوصل بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقال إن حضور سموه وسام على صدر مجلس إدارة نادي الوصل وجماهيره ولاعبيه، ووعد ببذل إدارة النادي للمزيد من الجهد خلال المواسم المقبلة، لتحقيق المزيد من البطولات التي تسعد الوصل ومحبيه.

وقال: «عشنا أمس، يوماً تاريخياً للوصل بالاحتفال بالتتويج بالدوري، وبحضور وتتويج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل بدرع الدوري، وبمشاركتنا وجماهير الفريق الاحتفال بتحقيق «الإمبراطور» الثنائية التاريخية للمرة الثانية في الكرة الإماراتية، بعد سبق وفاز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والحمد لله أن الوصل حقق الحلم والهدف الذي كان يسعى إليه منذ بداية موسم 2023-2024، بتحقيق بطولتين، وإسعاد الجمهور، وفرحة جماهير الوصل لدينا بـ«الدنيا»، وأتمنى أن يكون ما تحقق هذا الموسم، بداية إلى المزيد من البطولات والإنجازات في المواسم القادمة، ونحن نعدهم بمواصلة العمل والجهد، والاستمرار بكل قوة لتحقيق المزيد من الأهداف».

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