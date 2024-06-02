الجزيرة يتخطى العين بثنائية تراوري واكونور في مباراة ختام الموسم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الجزيرة موسمه الكروي بالفوز على ضيفه العين 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي نجح خلاله «فخر أبوظبي» في قلب الطاولة على مضيفه الذي تقدم بالهدف الأول عن طريق حازم عباس «ق 21»، لكن صاحب الأرض تمكن من الرد بثنائية حملت توقيع عمر تراوري «ق 46» وريتشارد أكونور «ق 59»، بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 35 نقطة متقدماً للمركز السابع وبقي العين برصيد 42 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وخلال اللقاء، دخل العين أرضية الملعب في ظل غياب عدد من الأسماء البارزة بقيادة خالد عيسى، لابا كودوجو، سفيان رحيمي، بندر الأحبابي، خالد العطاس، وغيرهم، وعلى الرغم من ذلك نجح بمجموعة من العناصر التي لم تحظى بفرصة لعب كافية، في مقاسمة الجزيرة سيطرة الملعب ومبادلته الهجمات، وضاعت عدد من الفرص للفريقين قبل أن يترجم حازم عباس لاعب العين جهود زملائه بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 21، والذي زاد من حماس المباراة وسط رغبة الفريقين في هز الشباك، لكن صمود خطي الدفاع حال دون ذلك.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، تمكن الجزيرة من إدراك التعادل سريعاً بهدف عمر تراوري والذي منح زملاءه دافعاً كبيراً لمواصلة التقدم، مع تحركات هجومية من جانب العين الذي لازمه سوء الطالع في عدة فرص، لكن شباكه استقبلت الهدف الثاني الذي وضع الجزيرة في المقدمة عن طريق ريتشارد اكونور في الدقيقة 59، لينال الأفضلية في السيطرة، ومع تقدم دقائق اللعب أجرى الفريقان عدة تعديلات بهدف توزيع فرص المشاركة دون أن يتأثر الأداء، مع نجاح الجزيرة في المحافظة على تقدمه وتألق علي خصيف في التصدي لعدد من الكرات حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الجزيرة في مباراة وداع الموسم ووداع علي مبخوت.

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