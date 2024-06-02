شباب الأهلي يمطر مرمى حتا بعشرة أهداف تاريخية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أمطر شباب الأهلي مرمى ضيفه حتا بعشرة أهداف نظيفة مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد، ضمن الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وفي انتصار تاريخي في البطولة، وتناوب على تسجيل الأهداف كل من مؤنس دبور 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 7 و59 و90، وحارب عبد الله هدفين في الدقيقتين 17 و48، ورينا فيكتور في الدقيقة 23، وإيغور جيسوس هدفين في الدقيقتين 30 و35، وكون سانتوس في الدقيقة 63، ويوري سيزار في الدقيقة 67، لينهي «الفرسان» الدوري في المركز الثاني برصيد 58، وودع حتا المسابقة وفي رصيده 10 نقاط وضعته بالمركز 14 الأخير.

ولم يتأخر شباب الأهلي طويلاً عن التسجيل، وبعد تألق سالم خيري حارس حتا، في تحويل تسديدة قوية من عزيز غانييف، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 6، تمكن مؤنس دبور من وضع «الفرسان» في المقدمة بتسديدة قوية سكنت شباك حتا في الدقيقة 7، بعد كرة هيأها له بمهارة إيغور داخل منطقة الجزاء، ورد القائم الأيسر لمرمى شباب الأهلي في الدقيقة 11، رأسية أنيس كريمي، لتضيع فرصة التعادل من حتا.

وأستلم حارب عبد الله الكرة خلف مدافعي حتا، وأنطلق ودخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة في المرمى مسجلاً الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 17، وأضاف رينان الهدف الثالث لشباب الأهلي بكرة عرضية وضعها بـ«الصدر» في الدقيقة 23، وعزز إيغور، تقدم شباب الأهلي بهدف رابع في الدقيقة 30، بعد تمريرة من زميله يوري سيزار، ثم أضاف إيغور الهدف الخامس في الدقيقة 35، بعد كرة عرضية من بدر ناصر.

وأستمر تفوق شباب الأهلي مع انطلاقة الشوط الثاني، بتسجيل الهدف السادس عن طريق حارب، وبصناعة من دبور في الدقيقة 48، وأقام بعدها لاعبو شباب الأهلي، ممر شرفي لزميلهم إيغور، لحظة تغييره وخروجه من الملعب في ظهوره الأخير مع الفريق، منتقلاً إلى الدوري البرازيلي، وأحرز دبور الهدف السابع في الدقيقة 59، بعد تمريرة في عمق دفاعات حتا من البديل بالا، والذي صنع الهدف الثامن لزميله كون سانتوس في الدقيقة 63، وأحرز سيزار الهدف التاسع في الدقيقة 67، بتسديدة مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز دبور، الهدف الشخصي الثالث «هاتريك»، والهدف العاشر لشباب الأهلي في الدقيقة 90.

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