الوصل يحتفل بدرع الدوري بثنائية في شباك النصر ويتوج بطلا للمرة الثامنة

المصدر: دبي- عدنان الغربي وإيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

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فاز الوصل على جاره النصر بثنائية نظيفة في مباراة الديربي، التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد زعبيل لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل ثنائية «الإمبراطور» المغربي سفيان بوفتيني في الدقيقة 68 والمالي سياكا سيديبي في الدقيقة 76، ورفع الوصل رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، فيما أنهى النصر موسمه في المركز السادس بـ39 نقطة.

وحضر المباراة، التي شهدها جمهور وصلاوي كبير، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، وأقيمت عقب المباراة مراسم تسليم درع الدوري للإمبراطور بعدما فاز قبل أسبوعين بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب النصر برباعية دون رد، ليحقق بذلك الثنائية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2006 – 2007.

وبفوزه على العميد في ختام الدوري، رفع الوصل عدد انتصاراته إلى 21 فوزاً هذا الموسم، فيما تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة، كما يملك الوصل أفضل خط دفاع بـ27 هدفاً وأفضل خط هجوم بـ 70 هدفاً، وهو صاحب أطول سلسلة دون خسارة في الموسم الحالي بالدوري طيلة 22 جولة قبل أن يخسر من الوحدة في الجولة 23 بنتيجة 4-1.

وهذه المرة الثامنة التي يتوج فيها «الإمبراطور» بطلاً للدوري بعد مواسم 1981 – 1982، 1982 – 1983، 1984 – 1985، 1987 – 1988، 1996 – 1997، 2006 – 2007، وأخيراً 2023 – 2024.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد بدأت بحذر من جانب الوصل الذي تراجع إلى الخلف، في الوقت الذي حاول فيه النصر السيطرة على مجريات الشوط الأول ونجح في التفوق في نسبة الاستحواذ على الكرة، لكنه لم ينجح في إيجاد فرص خطرة أمام مرمى «الإمبراطور» الذي كان يدافع بشكل جيد وأغلق المساحات أمام المغربي عادل تاعرابت والإيطالي غابياديني، ومع مرور الوقت خرج الوصل من مناطقه وضغط على النصر ببعض الهجمات السريعة بقيادة الثنائي فابيو ليما وعلي صالح، وبدا يقلل من سيطرة النصر على الكرة وسط الملعب.

وارتطمت تسديدة قوية للاعب النصر، الغاني ايفانز أمبوفو بالقائم في الدقيقة 43 رد عليها «الإمبراطور» بهجمة مرتدة وصلت على إثرها الكرة إلى المالي سياكا سيديبي الذي سدد لكن أحمد شمبيه تألق في إبعاد الكرة عن مرماه، وفرض الوصل تفوقه من حيث الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع لعب سريع، وسجل النصر هدفاً في الدقيقة 46 ألغاه الحكم بسبب خطأ ارتكبه تاعرابت أثناء قيادته الهجمة على أحد لاعبي الوصل، وباتت المواجهة أكثر ندية بين الجانبين وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الخطرة باستمرار سعياً للتسجيل.

وأشعل المغربي سفيان بوفتيني الأجواء الحماسية في الملعب بعد أن تمكن من افتتاح التسجيل للوصل في الدقيقة 68 قبل أن ينجح المالي سياكا سيديبي من إضافة الهدف الثاني للإمبراطور في الدقيقة 76، ليقود فريقه لتحقيق فوز جديد في ختام الدوري ويسعد الجماهير في احتفالية اللقب.

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