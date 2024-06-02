عيسى الحزامي: وجود خمسة أندية من الشارقة في دوري المحترفين دافع أكبر للنجاح

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن وجود خمسة أندية من الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، يعتبر فخراً ورقماً خاصاً لرياضة الإمارة، كون ذلك أكبر عدد لفرق من الشارقة لأول مرة في تاريخ الكرة الإماراتية، بعد تأهل نادي دبا الحصن، لينضم إلى الشارقة واتحاد كلباء وخورفكان والبطائح، ليمضي عدد الفرق التي تمثل الشارقة على مستوى المحترفين في تصاعد، وهو مؤشر على التميز العام.

وقال الحزامي: هذا الأمر الرائع يحسب لإمارة الشارقة، وبلا شك، يعود ترجمة للدعم اللا محدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الرياضة والرياضيين، وذلك يمثل دائماً أول عوامل النجاح والتحفيز، سواء لمجلس الشارقة الرياضي، بالمتابعة الدائمة لأندية الإمارة، من أجل بذل قصارى الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، واستثمار ما يتوفر للرياضة من إمكانات مميزة بكل المقاييس، وهو ما ينعكس من موسم لآخر.

وأضاف الحزامي: نفخر كرياضيين في الإمارة، بأن يحمل لواءها خماسي في دوري أدنوك للمحترفين، وبالتالي، سيكون هنالك تحدٍ متجدد من أجل تحقيق الأميز، وهناك مشوار شاق للفرق الخمسة في الموسم الجديد، ويجب أن يكون التميز نصب أعينهم، لتشريف الشارقة، ودافعاً لتحقيق الإنجازات، وإذا كانت الشارقة قد وصلت إلى هذا الرقم، لأن هذه الفرق بالفعل مؤهلة لتحقيق النجاحات، بفضل ما يتوفر لها من رعاية واهتمام على كل المستويات.

واختتم الحزامي: الجميع ينظر بإشادة وتقدير لوجود 5 أندية من الشارقة في مصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك يمثل وضعاً خاصاً وعاملاً كبيراً نحو مواصلة بذل الجهود والسعي الدؤوب، وثقتنا في مجلس الشارقة الرياضي لا تحدها حدود، في خماسي الإمارة، للمضي على طريق النجاح والتميز، والمراكز الأولى للموسم الجديد، وتعزيز النجاحات.

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