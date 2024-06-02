الشارقة يعود من بعيد للتمثيل الآسيوي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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عاد الشارقة من بعيد لانتزاع المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين ولحق بالتمثيل الآسيوي في دوري الأبطال 2، بالفوز الغالي على الوحدة 3-2 في آخر مباريات الفريقين، بعد أن كان متأخراً بـ 3 نقاط قبل المباراة، ونجح في المحافظة على تفوقه في النتيجة في أصعب وقت، لا سيما بعد امتداد المباراة لأكثر من 7 دقائق في الوقت البديل.

هذه النتيجة حافظت على شيء من البريق للفريق بعد أن خسر جميع الألقاب التي حصل عليها الموسم الماضي، وعبر المدرب العام للفريق كاتلين في تعليقه بعد المباراة عن سعادتهم بالترتيب الرابع قياساً بما واجهه الشارقة من صعوبات، وقال تفصيلاً: دخلنا المباراة للحصول على المركز الرابع وأنهينا الموسم بمباراة صعبة جداً أمام منافس قوي وسعداء بتحقيق الفوز، المركز الرابع يعتبر جيداً تحت الظروف والصعوبات الكبيرة التي واجهناها وأعتقد أنه أفضل مركز وسط الظروف التي واجهناها، كان موسماً صعباً به مشكلات عدة، أهنئ اللاعبين بما قدموه في آخر مباريات الموسم، بعد أن انتهى الموسم، علينا القيام بتحليل واضح ودقيق لما حدث حتى يكون الفريق أقوى الموسم المقبل ونستطيع أن نشرف الكرة الإماراتية مثلما فعل نادي العين هذا الموسم.

ولم يخف مدرب الوحدة غوران، حسرته على الخسارة لا سيما والفريق دخل بفرصتي الفوز والتعادل، ولكنه أشار إلى أن فريقه كان الأفضل ولم يستغل أفضليته، وقال لم نستغل الفرص والسيطرة وأعتقد أن شوطي المباراة شهدا تفوقاً لفريقنا، ولكن لم نستغل تلك الفرص التي أتيحت لنا ولم نستغل هذه السيطرة وتحويلها إلى أهداف بينما كنا نواجه دفاعاً قوياً ومنظماً وكانوا يملكون هجمات مرتدة وسريعة.

وعبر حارس الوحدة زايد الحمادي عن حزنه للنتيجة، وقال: نتفهم مطالب الجماهير بالبطولات ونعدهم بالأفضل، حاولنا الخروج بنتيجة أفضل، ونعد جمهورنا أن يكون القادم أفضل، والوحدة نادٍ كبير من حقه أن ينافس في جميع البطولات.

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