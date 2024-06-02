خورفكان وكلباء يواصلان الظهور مجدداً في «المحترفين»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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تمكن خورفكان من إسعاد جمهوره الوفي رغم التعادل الإيجابي أمام كلباء بهدفين في ختام مباريات موسم دوري أدنوك للمحترفين، ليبقى «النسور» في دوري الأضواء للموسم السادس على التوالي الذي يقضيه الفريق ضمن نخبة أندية دوري المحترفين، وفي المقابل استحق فريق كلباء التقدير وتمكن من منح جمهوره الفرحة بالتواجد للموسم الثامن توالياً مع الكبار.

ولم تكن بداية خورفكان جيدة منذ انطلاقة الدوري والذي تمكن عبره من الحصول على 23 نقطة من 26 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات والهزيمة في 15 مباراة والتعادل في 5 مرات ليحتل المركز الثاني عشر في المسابقة، حيث لا يأتي من خلفه سوى الإمارات 17 نقطة وحتا بعشر نقاط وهما العائدان مجدداً إلى دوري الهواة مرة أخرى.

وفيما يتعلق بكلباء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة فقد كان مهدداً هو الآخر حتى وقت قريب بالهبوط لولا تغير بعض نتائج الفرق التي تجيء خلف النمور في سلم الترتيب لينهي كلباء الموسم برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مرة والخسارة في 8 لقاءات.

ضغوط وتبديلات

بدوره قال مساعد مدرب خورفكان ماركو دامير: أهنئ خورفكان بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعد خوضه مباراة صعبة أمام كلباء، ووسط ضغوطات كبيرة على اللاعبين، مشيراً إلى أن التغييرات التي قام بها في الشوط الثاني أحدثت الفارق ومنحت الأفضلية لنسور خورفكان، نجحنا في استعادة السيطرة على مجريات اللقاء في الشوط الثاني مع صناعة عديد الفرص وتمكنا من التقليص ثم التعادل الذي كفل لنا التواجد مجدداً في دوري المحترفين، وأوجه شكري لجميع المشجعين الذين دعمونا طوال الموسم.

تحقيق الأهداف

من جانبه، قال العراقي غازي الشمري مدرب كلباء: هدفنا كان البقاء في دوري المحترفين، والوصول لأبعد نقطة في الكأس الغالية وأعتقد أن الجهاز الفني تمكن من تحقيق بعض هذه الأهداف، مشيراً إلى أن بعض النتائج لم تخدمهم لظروف يعلمها الجميع، والتي من بينها حالات الطرد العديدة في الفريق، والذي خاض أكثر من 12 مباراة منقوصاً من لاعب إلى جانب الإصابات التي أبعدت عن الفريق عدداً من اللاعبين البارزين، أضف إلى ذلك خوض بعض التدريبات خارج ملعب كلباء بسبب الأجواء المناخية التي حرمت اللاعبين من أداء التمارين على أرضية ملعب كلباء وظللنا نتدرب أثناء الحالة المدارية خارج المدينة.

وتابع: أتمنى ألا نكون قد خذلنا جمهور وإدارة كلباء التي وضعت ثقتها في شخصي، وكنت أتمنى أن يذهب الفريق إلى أبعد من هذا المركز لأنه يستحق ذلك، ويملك لاعبين يتمتعون بمستويات وإمكانات كبيرة. ونطلب من جمهور كلباء الوفي أن يسامحنا مع نهاية الموسم.

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