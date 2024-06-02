«أبوظبي الرياضي» يمثل كرة الإمارات للسيدات في دوري أبطال آسيا

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأ فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، بطل دوري الإمارات لكرة القدم النسائية، استعداداته للمشاركة في النسخة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا للسيدات لموسم 2025/2024، التي تنطلق في أغسطس المقبل.

وسيقام الدور التمهيدي للمسابقة خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، وبنظام التجمع، فيما ستشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 نادياً، يجري تقسيمها على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية، تتنافس في 18 مباراة تقام على مدار ثلاث جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر 2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية.

وتستأنف المنافسات من خلال إقامة مباريات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025، بحيث تقام المباريات من جولة واحدة، وسوف يتم إجراء قرعة من أجل تحديد المواجهات الأربع في هذا الدور. وفي مرحلة الحسم، تقام منافسات نصف النهائي والنهائي بنظام التجمع من جولة واحدة، في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.

وقالت سارة حسنين، مدربة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة، إن الفريق هو ثالث فريق عربي يضمن حتى الآن مشاركته في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات بعد النصر السعودي، والاتحاد الأردني، إلى جانب أندية أوراوا ريدز الياباني، وملبورن سيتي الأسترالي، وأوديشا الهندي، وهوشي منه سيتي الفيتنامي، وتايتشونج بلو التايواني.

من جانب آخر، يشارك فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة في بطولة غرب آسيا للكرة، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

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