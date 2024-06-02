العين الأكثر استقراراً في آخر 3 مواسم من دوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رصد موقع «سي أي إي إس» ما يقرب من 800 نادٍ من 59 مسابقة دوري حول العالم، وفقاً لمؤشر الاستمرارية الذي يأخذ في الاعتبار استقرار الفريق وبنيته العمرية وسياسة العقود، ما يتيح الكشف عن الفرق الأكثر استقراراً، والأفضل استعداداً للحفاظ على مستوى جيد من الاستقرار في المواسم المقبلة، واعتمدت الدراسة على قياس الاستقرار من خلال عدد اللاعبين الذين شاركوا في الدوري على مدار السنوات الثلاث الماضية، والبنية العمرية من خلال نسبة الدقائق في الموسم الحالي للاعبي كرة القدم الذين تبلغ أعمارهم 31 عاماً أو أكثر باستثناء حراس المرمى، وسياسة العقد من خلال نسبة الدقائق للاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025.

وشملت تلك الدراسة 6 أندية من دوري أدنوك للمحترفين، ليتصدر العين قائمة الأكثر استقراراً بنسبة 77 %، وبقائمة ضمت 46 لاعباً شاركوا في مباريات الدوري خلال السنوات الثلاث الماضية، تلاه الشارقة باستمرارية 73 % من قائمة لاعبين ضمت 45 لاعباً، والوصل 68.8 % من قائمة ضمت 62 لاعباً، والجزيرة 68.5 % لقائمة من 50 لاعباً، والوحدة 64.3 % لقائمة من 60 لاعباً، وشباب الأهلي 57.1 % لقائمة من 55 لاعباً.

دقائق اللعب

بينما تصدر الجزيرة بنسبة 29 % قائمة دقائق اللعب في مباريات الدوري للاعبين بعمر 31 عاماً أو أكثر باستثناء حراس المرمى، تلاه شباب الأهلي 27 %، والشارقة 26 %، والوحدة 18 %، والوصل

14 %، والعين 12 %، وتصدر شباب الأهلي بنسبة 76 % قائمة دقائق اللعب في الموسم الحالي باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في موعد لا يتجاوز عام 2025، تلاه الوحدة بنسبة 60 %، والوصل 48 %، والعين 47 %، والجزيرة 46 %، والشارقة 42%.

ترتيب عالمي

وعلى الصعيد العالمي، يتصدر أرسنال جدول ترتيب الأكثر استقراراً بنسبة 95.2 % بقائمة ضمت 40 لاعباً، وبنسبة مشاركة 3% من دقائق اللعب في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين بعمر 31 عاماً أو أكثر باستثناء حراس المرمى، وبنسبة 11 % من دقائق اللعب في الموسم الحالي باللاعبين الذين تنتهي عقودهم في موعد لا يتجاوز عام 2025، وتفوق بذلك على فريق إنجليزي آخر تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو أستون فيلا، بينما يحتل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي المركز الرابع، ويحتل بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني المركز الثالث، ما يشير إلى تحسن الأداء بعد موسم 2023-2024، المخيب للآمال، بشرط ألا يقرر النادي تغيير سياسته بشكل كبير.

كما توجد أندية أخرى تتمتع بسياسة متميزة في إدارة الفريق، مثل نيويورك سيتي الأمريكي في المركز الخامس، وبرينتفورد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويونيون سانت جيلويز البلجيكي، وبطل ألمانيا باير ليفركوزن، وروخ لفيف الأوكراني، وريال سوسيداد الإسباني.

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