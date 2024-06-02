لاعبو دبا الحصن يحتفلون بالصعود على «الطريقة الأوروبية»

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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أقام مجلس إدارة نادي دبا الحصن، أول من أمس، احتفالية خاصة ابتهاجاً بصعود الفريق إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 20 عاماً على آخر صعود للفرقة الخضراء إلى دوري الكبار 2004-2005، وحضر الاحتفالية عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس نادي خورفكان، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، ومن دبا الحصن حضر الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، وعلي بن يعروف، أمين السر العام، وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وانطلقت مسيرة الأفراح بـ«الطريقة الأوروبية» من مقر النادي بعد أن استقل لاعبو الفريق والجهازان الفني والإداري حافلة مكشوفة جابت شوارع المدينة الرئيسية مروراً بالكورنيش ثم المرور على جزيرة دبا الحصن، ورافقت حافلة اللاعبين أعداد كبيرة من السيارات الخاصة للجمهور، لتعود المسيرة مرة أخرى إلى النادي، حيث أعدت الإدارة برنامجاً حافلاً.

بدوره جدد الدكتور محمد المطوع الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وذلك لدعمه المستمر والكبير لنادي دبا الحصن، مشيراً إلى أنه لولا دعم سموه لما وصل الفريق لهذه المكانة، كما وجه الشكر لمجلس الشارقة الرياضي للمتابعة المستمرة لكل فرق النادي، والفريق الأول لكرة القدم على وجه الخصوص.

ووعد المطوع بتقديم الحصن المستوى المنتظر من قبل الجماهير في دوري المحترفين. من جانبه قال علي بن يعروف، أمين سر النادي، إن صعود الحصن للأضواء أشاع البهجة في أرجاء كل المدينة، منوهاً بأن الإعداد للموسم الجديد سيكون مبكراً، وننتظر قرار تشكيل شركة كرة القدم ، وكذلك مصير الجهاز الفني بقيادة المدرب المميز المصري طارق السيد.

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