«إي سي ميلان» يفتتح أكاديمية لكرة القدم في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستعد نادي «إي سي ميلان» لافتتاح أكاديمية لكرة القدم في دبي بعد أشهر قليلة من افتتاح مقره الجديد «كازا ميلان دبي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، لينضم بذلك «الروسينيري» إلى قائمة الأندية العالمية الكبيرة التي تمتلك أكاديميات خاصة في دبي، وهي: ريال مدريد، إنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، روما، أولمبياكوس اليوناني، أرسنال، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أكاديمية «إي سي ميلان» لكرة القدم خلال المؤتمر الصحافي الذي يقام غداً في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور جورجيو فورلاتي، الرئيس التنفيذي لنادي إي سي ميلان، ونجم الفريق السابق، اللاعب البرازيلي المعتزل سيرجينيو.

ويعزز افتتاح أكاديمية «إي سي ميلان»، أحد أقدم الأندية الرياضية في العالم، مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة للأندية العالمية والاستثمار في القطاع الرياضي بشكل عام، إذ يوجد في دبي أكثر من 400 أكاديمية رياضية متنوعة في مختلف الرياضات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفزة على الإبداع.

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