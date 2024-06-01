الشارقة ينتزع المركز الرابع بفوزٍ غالٍ على الوحدة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم - تصوير- إبراهيم صادق

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انتزع الشارقة المركز الرابع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-2 في ختام مباريات الفريقين باستاد الشارقة، حيث وصل الشارقة للنقطة 42 وتفوق على الوحدة بالمواجهات المباشرة، جاءت البداية قوية بفضل الهجوم المتبادل للفريقين، ونجح الشارقة في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 14 من خطأ في وسط الملعب لـ ماركيز نجح من خلاله عثمان كمارا في صناعة الفرصة التي سجل منها لوان بيريرا الهدف الأول عندما أعاد الكرة المرتدة من الحارس زايد الحمادي إلى داخل المرمى بتسديدة قوية، ولم تمضِ 5 دقائق بعد الهدف حتى عاد الشارقة لتعزيز تقدمه «ق 19» عن طريق صانع الهدف الأول عثمان كمارا الذي حول عكسية كايو لوكاس برأسه في المرمى، لم يستسلم الوحدة بعد التأخر بهدفين في وقت مبكر، وقاد هجمات عن طريق عمر خريبين وطحنون الزعابي وباكييف، وتمكن خريبين من تقليص الفارق في الدقيقة 27 بلعبة رأسية من عكسية منصور صالح، وضاعت بعد ذلك فرصتان محققتان للتسجيل لصالح الشارقة، الأولى من انفراد عثمان كمارا، ولكنه سدد جوار القائم الأيمن للحارس والثانية من كايو لوكاس أنقذها الحارس زايد الحمادي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 2-1.

لم تختلف الإثارة واللعب المفتوح من الفريقين في بداية الشوط الثاني وضاعت أول فرصة لصالح الشارقة من عثمان كمارا أنقذها الحارس زايد الحمادي ورد الوحدة بفرصة مماثلة من عمر خريبين تصدى لها الحارس عادل الحوسني، وكاد الوحدة أن يعدل النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق محمد علي الذي حول تسديدة خريبين في المرمى ولكنه كان في موقع تسلل، وجاء الرد قوياً للشارقة في الدقيقة 73 عندما تبادل كمارا وكايو لوكاس الصناعة والتسجيل، حيث رد كمارا هدية الهدف الثاني لكايو عندما مرر له عكسية رائعة تسلمها الأخير بمهارة ثم سدد في المرمى هدفاً ثالثاً، وشهدت الدقيقة الأولى للوقت البديل احتساب الحكم عادل النقبي ركلة جزاء للوحدة بعد العودة لمراجعة «الفار» بعد إبعاد المدافع كاتينيك الكرة بيده، ونجح عمر خريبين في تسجيلها لتصبح النتيجة 3-2 للشارقة.

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