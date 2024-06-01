خورفكان يخطف تعادلاً بطعم الفوز أمام كلباء ويثبت أقدامه في أضواء المحترفين

المصدر: خورفكان- محمد فضل، تصوير- زيشان أحمد

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خطف خورفكان تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 2-2 ليتمكن النسور من التحليق للموسم السادس على التوالي في دوري المحترفين، وذلك ضمن مواجهات الأسبوع 26 «الأخير» من دوري أدنوك للمحترفين، أحرز ثنائية نمور كلباء كل من الأرجنتيني لياندرو سباداسيو ودانيال بيسا «ركلة جزاء» في الدقيقتين 23، 76، ولخورفكان البرازيلي نيلسون «ركلة جزاء» والسوداني محمد عوض الله في الدقيقتين 80، 90، ليرفع خورفكان رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر وينجو من مطب الهبوط، فيما رفع كلباء رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

بدأت المباراة حذرة من جانب كل فريق واستمرت فترة جس النبض لنحو ثلث ساعة كاملة ويتحرر بعدها لاعبو الفريقين من الرقابة المفروضة، ومن أول هجمة منظمة للنمور تمكن الأرجنتيني لياندرو من افتتاح التسجيل لكلباء من تسديدة خارج منطقة الجزاء خدعت حارس خورفكان أحمد الحوسني، واستقرت في الشباك هدف أول في الدقيقة 23، وأضاع البرازيلي لورانسي مهاجم النسور فرصة التعادل بعد مواجهته لحارس كلباء حمد المنصوري في الدقيقة 36، وفشلت محاولات خورفكان في إدراك التعادل خلال شوط اللاعبين في ظل تألق الحارس حمد المنصوري في حماية شباكه حتى نهاية الشوط الأول بتقدم بهدف دون رد.

وخلال شوط اللاعبين احتسب حكم المباراة يحيى الملا ركلة جزاء لمصلحة كلباء اثر إعاقة مسعود حسن لمهاجم كلباء سلطان عادل تصدى لها اللاعب دانيال بيسا محرزاً هدف فريقه الثاني وسرعان ما قلص اللاعب نيلسون مهاجم خورفكان الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 80، وأتبعه محمد عوض الله بهدف التعادل الثاني الذي أحرزه من مجهود فردي رائع ق 90 وهو الهدف الذي كفل للنسور البقاء في دوري الكبار.

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