فريق الإمارات يخسر من البطائح ويهبط إلى دوري «الأولى»

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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هبط فريق الإمارات رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى، بعد خسارته أمام مضيفه البطائح 2-3 على استاد خالد بن محمد في الجولة 26 لدوري أدنوك للمحترفين. وودع «الصقور» دوري المحترفين بعد تجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق 6 نقاط عن خورفكان، الذي ضمن البقاء بعد رفع رصيده من التعادل مع اتحاد كلباء إلى 23 نقطة، فيما عزز «الراقي» رصيده بهذا الفوز إلى 34 نقطة.

افتتح التسجيل للبطائح البرازيلي الفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 19 بعد استلام كرة ساقطة راوغ بها حارس المرمى، وعزز محمد راشد تقدم أصحاب الأرض باستلام تمرير مثالية من زميله أوليفيرا صاحب الهدف الأول في الدقيقة 21، فيما قلص «الصقور» الفارق بتسجيل الإسباني باكو ألكاسير الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 45+7 قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

ونجح الضيوف في إدارك التعادل في الدقيقة 58 عن طريق البرازيلي ليثري سيلفا، بعد مواصلة الضغط على مرمى «الراقي». وأطلق البديل سيلفا لاعب البطائح رصاصة الرحمة بعد تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90+0، منهياً آمال فريق الإمارات في البقاء.

ودخل النجم الإسباني انييستا في الدقيقة 66 بديلاً لزميله أحمد عيسى.

وأهدر أوليفيرا لاعب البطائح فرصتين محققتين في الشوط الثاني، وألغى الحكم سلطان عبدالرزاق البطاقة الحمراء ضد عمر كيتا لاعب الإمارات بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، وألغى حكم المباراة هدف لاعب البطائح سيلفا في الوقت القاتل بداعي التسلل.

وتتبقى أمام فريق الإمارات مباراة مؤجلة أمام العين يوم الجمعة المقبل.

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