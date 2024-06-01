تعادل بني ياس وعجمان في مباراة تاريخية بقيادة الحكمة روضة المنصوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – سيف الكعبي

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تعادل بني ياس وضيفه عجمان 1-1، اليوم السبت، ضمن الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة أدارها طاقم تحكيم نسائي بالكامل بقيادة روضة المنصوري، وذلك لأول مرة في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي.

ورفع بني ياس رصيده إلى 26 نقطة، لينهي الموسم في المركز العاشر، فيما وصل عجمان إلى النقطة 34 في المركز السابع، بعدما نجح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة ولم يتعرض للخسارة في آخر 8 مباريات في الدوري.

وافتقدت المباراة للضغوط على الفريقين في ظل موقعهما في جدول الترتيب، إذ كان بني ياس ابتعد عن حسابات الهبوط بعد تعادل الفريقين قبل أيام قليلة.

تقدم عجمان بالهدف الأول عن طريق الكاميروني روكي مارسيانو في الدقيقة 78.

وعادل المالي يوسف نياكاتي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

ونجح طاقم التحكيم النسائي في إدارة المباراة بكفاءة، إذ خلت المواجهة من أي حالات جدلية.

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