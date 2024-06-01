"رابطة المحترفين" تعلن أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في مايو

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر مايو الماضي، لفئات أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى على الترتيب.

وسيطر فريق الوصل على جوائز الأفضل عن شهر مايو، بعد حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2023 - 2024.

وفاز بجائزة أفضل لاعب عن شهر مايو من رابطة المحترفين الإماراتية، اللاعب فابيو دي ليما نجم الوصل، متفوقا على الرباعي نيكسنيس كيبانو (الجزيرة)، وإيجور جيسوس (شباب الأهلي)، ونيكولاس خيمينيز (الوصل) ووليد أزارو (عجمان).

وحصل ميلوش ميلوييفيتش المدير الفني لفريق الوصل، على جائزة أفضل مدرب، وتفوق على دانيال إيسايلا (عجمان)، وبينيتو كاربوني (الإمارات).

وتوج خالد السناني حارس الوصل أيضا بجائزة أفضل حارس عن شهر مايو، بالتفوق على محمد الحوسني (عجمان)، وفهد الظحناني (بني ياس).



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