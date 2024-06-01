حسين الجسمي وعيضة المنهالي يحييان حفل تتويج الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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انتهت إدارة الوصل من تجهيز العديد من فقرات حفل أبطال الثنائية (كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين)، الذي سيقام بعد حفل التتويج الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بدرع دوري أدنوك للمحترفين من قبل رابطة المحترفين، بعد نهاية مباراة «الإمبراطور» والنصر في السابعة و45 دقيقة من مساء غد، ضمن الجولة 26، بعد نقل المباراة من استاد آل مكتوم إلى استاد زعبيل.

ويحيي الحفل الختامي الفنانان حسين الجسمي وعيضة المنهالي، إلى جانب فقرات أخرى عديدة، منها عروض درون، وألعاب نارية، وشاشة عملاقة خارجية لنقل المباراة والحفل للجماهير خارج مدرجات استاد زعبيل، إلى جانب عدد من المفاجآت التي أعدتها إدارة النادي سواء في منطقة الجماهير أو في المدرجات.

وفي الوقت نفسه، تم بيع جميع تذاكر مباراة الوصل والنصر بعد طرحها بساعات قليلة للبيع عبر الإنترنت، ما يبشر باحتفالية كبيرة من قبل جماهير الوصل بعد التتويج بدرع دوري المحترفين للمرة الأولى، والتتويج بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ موسم 2006 - 2007، عندما حقق الفريق ثنائية الموسم للمرة الأولى بحصوله على درع الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يحقق ثنائية الموسم الجاري 2023 - 2024.

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