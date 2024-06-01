34 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي بالعين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار مارسيلو برولي مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، 34 لاعباً للتجمع الداخلي لـ«الأبيض الأولمبي» في مدينة العين خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو.

وضمت القائمة اللاعبين حمد المقبالي، سعيد المقدمي، محمد عبدالله، مرزوق البدواوي، مبارك بن زامه، منصور المنهالي، أحمد البلوشي، خميس المنصوري، أحمد مال الله، علي طاهر، زايد خميس، عبدالله خالد، عبدالله خيري، علي كريم، محمد اليماحي، سالم الحمادي، مطر الشامسي، سيف المنهالي، محمد الخوري، عبدالله أحمد، منصور البدواوي، محمد الوافي، علي عبد العزيز، ضاري فهد، محمد الحمادي، خليفة خميس، ربيع البلوشي، بدر السويدي، سيف سالم، عبدالله الجنيبي، يوسف عبده، علي المعمري، مايد الكاس ومنصور سعيد.

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