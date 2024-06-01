735 هدفاً في 238 مباراة حصيلة دوري الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أسدل الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى بعد موسم طويل وشاق استمر لنحو 9 أشهر وشهد دوري الأولى إقامة 238 مباراة بعد حذف مباريات الرمس لتشمل 34 جولة وتم تسجيل 735 هدفاً وأشهر الحكام البطاقة الحمراء في 52 مناسبة فيما تجاوزت الورقة الصفراء حاجز الألف إنذار.

وضرب 5 لاعبين الرقم القياسي في نيل البطاقة الصفراء 9 مرات طوال الموسم لكل لاعب ، وهم ثلاثي فريق غلف اف سي أنور سوسال وإبراهيم بادجي ، وشهاب بيرو ، إلى جانب عبد الله حسن من فريق سيتي وسيد بوريا من الذيد.

وتكفل العروبة بحجز البطاقة الأولى قبل 5 أسابيع على ختام الدوري ، ونجح العروبة في كسر الرقم القياسي بعدد النقاط بعد وصوله إلى النقطة 78 ، فيما هبط سيتي إلى دوري الثانية ورصيده من النقاط 8 والرمس المنسحب 6 نقاط فقط ، وتمكن دبا الحصن من خطف البطاقة الثانية بفارق نقطة من جاره دبا الفجيرة برصيد 64 نقطة ليعود الحصن للأضواء بعد مرور 20 عاماً على الصعود الأخير للفريق لدوري الكبار.

انسحاب

وشهدت مباريات دوري الأولى سابقة تمثلت في انسحاب فريق الرمس من المسابقة وذلك قبيل اكتمال الموسم الذي شارف على الانتهاء حينها لتقوم لجنة المسابقات بشطب نتائج الفريق في الدوري ، ليكون برتقالي الهواة أول الهابطين ويلحق به فريق سيتي صاحب المركز قبل الأخير ، ويحل مكانهما كل من فليتوود يونايتد والظاهرة اللذان تأهلا للمرة الأولى للهواة .

أرقام

ونال يونايتد لقب أفضل هجوم بعد أن أحرز 63 هدفاً سجل منها هداف المسابقة الأرجنتيني لويس توريس 26 هدفاً تربع بموجبها على صدارة الهدافين ، ونال دبا الفجيرة لقب أفضل دفاع بعد ولوج 16 هدفاً في مرمى النواخذة في وقت ولجت فيه شباك سيتي 82 هدفاً كأضعف دفاع في المسابقة .

ونال البرتغالي بيريرا مدرب العروبة جائزة أفضل مدرب بعدما قاد فريقه إلى العودة مجدداً إلى دوري المحترفين يليه المصري طارق السيد الذي وضع دبا الحصن في الطريق الصحيح وقاده إلى دوري الكبار بعد طول غياب .

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