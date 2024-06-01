شباب الأهلي.. عقد احتراف مع محمد المنصوري الوجه الجديد في «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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وقّعت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقداً احترافياً مع محمد جمعة المنصوري (18 عاماً)، لاعب فريق 21 سنة بالنادي، في إطار جهود الشركة للحفاظ على لاعبي أكاديمية شباب الأهلي للكرة المبدعين والمتألقين، وتطوير مستواهم الكروي والرياضي حتى يكونوا رافداً للفريق الأول، وتشجيعاً لهم على بذل الجهد ومتابعة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وجاء توقيع العقد الاحترافي مع محمد جمعة، في الوقت الذي تم استدعاؤه وزميله محمد عتيق، للانضمام للمرة الأولى لصفوف منتخبنا الوطني الأول في معسكره المغلق خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو الجاري، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، ومعهما من نادي شباب الأهلي، يحيى الغساني، حارب عبد الله وبدر ناصر، استعداداً للقاء منتخبي نيبال والبحرين يومي 6 و11 من الشهر نفسه، في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويعتبر محمد جمعة، من المواهب الواعدة في صفوف «الفرسان»، وشارك هذا الموسم في 3137 دقيقة في 39 مباراة، وسجل 24 هدفاً، وتلقى 4 بطاقات صفراء، ومنها 1420 دقيقة موزعة على 18 مباراة مع شباب الأهلي في دوري المحترفين تحت 21 سنة، وسجل 4 أهداف، ويعد انضمامه إلى «الأبيض»، قفزة مهمة في مسيرة اللاعب، وستكون فرصة مهمة أمامه لإثبات جدارته بالدفاع عن شعار «الأبيض»، على الرغم من أن مواجهتي نيبال والبحرين تعدان تحصيل حاصل بعدما حصد منتخبنا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، والدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

صدارة

ويتصدر منتخبنا المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز على نيبال 4 - 0، والبحرين 2 - 0، وعلى اليمن ذهاباً وإياباً 2 - 1، و3 - 0، ويسعى «الأبيض» إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في التصفيات، وإنهائها بقوة وحسم القمة أمام المنتخب البحريني في المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب نيبال في المركز الأخير من دون رصيد أو أهداف، وتقام مباراة منتخبنا مع منتخب نيبال يوم 6 يونيو المقبل، في استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بينما تقام مباراة منتخبنا والمنتخب البحريني يوم 11 من الشهر نفسه، في استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمة الجديدة لمنتخبنا الوطني، تضمنت اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خليفة الحمادي، محمد العطاس، محمد عتيق، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، خالد الهاشمي، عبد الرحمن صالح، وعبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو ومحمد جمعة.

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